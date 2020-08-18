死亡人數超過17萬 武漢肺炎成美國第三大死因

美國境內武漢肺炎死亡人數已超過17萬。（彭博）

2020-08-18 11:12:39

〔即時新聞／綜合報導〕根據「約翰霍普金斯大學」統計，美國境內因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）死亡人數超過17萬人。美醫學專家表示，武漢肺炎已成為美國第三大死亡原因。

美國疾病管制與預防中心前院長佛利登（Tom Frieden）接受《CNN》訪問時指出，武漢肺炎已是美國第三大死因，領先意外、受傷、肺病、糖尿病、阿茲海默症和其它各式各樣的原因，僅少於心臟疾病和癌症。過去3週以來，美國武漢肺炎每日死亡人數均在1000人以上，美國的死亡率遠高於世界其他國家。

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美國目前確診數為543萬7573例，死亡17萬492人。根據「新冠追蹤計劃」數據顯示，有15個州的檢測數量開始下降，但仍有30個州的確診率超過5％。美國醫學專家、前哈佛醫學系教授哈塞汀（William Haseltine）直言，美國的檢測狀況並不好，10名接觸傳染者中可能會漏掉8人，「任何檢測量下降的情況都是令人擔憂的，因為我們始終做得不夠好，要是無法把傳感染源從人群中挑出，疫情擴散的程度只會越嚴重。」

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