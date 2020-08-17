臉書大神？南非一命案6周年當天 透過FB逮捕嫌犯

Ian Cameron的推特上面有提到關於退休女教師羅賓遜的話題。（擷自Ian Cameron的推特）

2020-08-17 23:36:18

〔中央社〕南非林波波省6年前一樁婦人遭性侵殺害案，警方長期苦於無法偵破。近期獨立犯罪專家透過臉書貼文呼籲大眾協助，僅6小時就收到回覆，警方循線逮捕嫌犯歸案。

2014年7月30日英國籍59歲退休女教師羅賓遜（Christine Robinson）在自己開設的遊戲小屋中，遭性侵後被殺身亡。犯罪嫌疑人是長工兼園丁恩德洛夫（Andrew Ndlovu）。

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羅賓遜住在英國的姪女塞爾吉森（Lehanne Sergison）在南非獨立犯罪專家卡麥隆（Ian Cameron）協助下，6年來從未放棄尋找殺人兇手的念頭。

卡麥隆曾於案發後查訪現場，與塞爾吉森一直保持聯繫。今年7月30日案發6周年的當天，雙方通過電話查詢是否有更新線索後，卡麥隆決定將案情放上臉書以便收集更多資料，同時給兇嫌壓力。

圖文發布在臉書上僅6小時，卡麥隆就收到回覆。

南非新聞網站「艾歐爾新聞」（iolnews）今天引述卡麥隆說：「幾個小時後，有人聯繫我說：『請打電話給我，我知道這個人在哪裡。』」

他說：「可以想像日復一日、年復一年的等待，沒有任何積極回覆所造成的影響。」他表示，必須通過法律程序，最終才能實現正義。

塞爾吉森說，羅賓遜是和藹可親受人喜愛的婦人。她感謝卡麥隆與提供線索的南非民眾，並表示永不放棄破案希望是對的。

報導引述林波波省（Limpopo Province）國家檢察機構發言人馬拉畢－德奇漢吉（Mashudu Malabi-Dzgabgu）說，恩德洛夫是在約翰尼斯堡遭警方逮捕，隔日押送至林波波省監獄收押並已出庭受審。

根據臉書上訊息顯示，嫌犯恩德洛夫案發後立刻逃往鄰國辛巴威，過去6年來多次返回南非，但都未被警方逮捕。

#FarmAttack Feedback: Today the suspect we arrested 2wks ago for the alleged rape & murder of British national Christine Robinson （then 59） on 30July'14, appeared in court in Thabazimbi Limpopo. Also confirmed that he is in #SouthAfrica illegally, case postponed until 29Oct. pic.twitter.com/ztMkuDQLRK — Ian Cameron （@IanCameron23） August 13, 2020

南非林波波省6年前一樁婦人遭性侵殺害案，警方長期苦於無法偵破。近期獨立犯罪專家透過臉書貼文呼籲大眾協助，僅6小時就收到回覆，警方循線逮捕嫌犯歸案。（美聯社）

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