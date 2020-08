臉書大神？南非一命案6周年當天 透過FB逮捕嫌犯

2020-08-17 23:36:18

〔中央社〕南非林波波省6年前一樁婦人遭性侵殺害案,警方長期苦於無法偵破。近期獨立犯罪專家透過臉書貼文呼籲大眾協助,僅6小時就收到回覆,警方循線逮捕嫌犯歸案。

2014年7月30日英國籍59歲退休女教師羅賓遜(Christine Robinson)在自己開設的遊戲小屋中,遭性侵後被殺身亡。犯罪嫌疑人是長工兼園丁恩德洛夫(Andrew Ndlovu)。

羅賓遜住在英國的姪女塞爾吉森(Lehanne Sergison)在南非獨立犯罪專家卡麥隆(Ian Cameron)協助下,6年來從未放棄尋找殺人兇手的念頭。

卡麥隆曾於案發後查訪現場,與塞爾吉森一直保持聯繫。今年7月30日案發6周年的當天,雙方通過電話查詢是否有更新線索後,卡麥隆決定將案情放上臉書以便收集更多資料,同時給兇嫌壓力。

圖文發布在臉書上僅6小時,卡麥隆就收到回覆。

南非新聞網站「艾歐爾新聞」(iolnews)今天引述卡麥隆說:「幾個小時後,有人聯繫我說:『請打電話給我,我知道這個人在哪裡。』」

他說:「可以想像日復一日、年復一年的等待,沒有任何積極回覆所造成的影響。」他表示,必須通過法律程序,最終才能實現正義。

塞爾吉森說,羅賓遜是和藹可親受人喜愛的婦人。她感謝卡麥隆與提供線索的南非民眾,並表示永不放棄破案希望是對的。

報導引述林波波省(Limpopo Province)國家檢察機構發言人馬拉畢-德奇漢吉(Mashudu Malabi-Dzgabgu)說,恩德洛夫是在約翰尼斯堡遭警方逮捕,隔日押送至林波波省監獄收押並已出庭受審。

根據臉書上訊息顯示,嫌犯恩德洛夫案發後立刻逃往鄰國辛巴威,過去6年來多次返回南非,但都未被警方逮捕。

#FarmAttack Feedback: Today the suspect we arrested 2wks ago for the alleged rape & murder of British national Christine Robinson (then 59) on 30July'14, appeared in court in Thabazimbi Limpopo. Also confirmed that he is in #SouthAfrica illegally, case postponed until 29Oct. pic.twitter.com/ztMkuDQLRK