為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    擔憂政權不保？ 中國全面下架電影「V怪客」

    中國全面下架電影《V怪客》。圖為去年香港反送中抗爭中，示威者戴上V怪客面具。（法新社資料照）

    中國全面下架電影《V怪客》。圖為去年香港反送中抗爭中，示威者戴上V怪客面具。（法新社資料照）

    2020-08-17 21:25:14

    〔編譯陳成良／綜合報導〕電影「V怪客」（V for Vendetta，中國譯名「V字仇殺隊」）裡有一句經典台詞：「人民不應該害怕他們的政府，而是政府該害怕它的人民。」不過8年前曾在中國央視播映的「V怪客」電影，已在中國遭到全面下架！

    8月15日，微博及推特有網友發出消息指出，講述人民反抗極權統治的電影「V字仇殺隊」在中國全網下架。截至16日，中國影片串流平台愛奇藝、騰訊視頻、搜狐視頻、豆瓣電影及美團旗下的貓眼電影等均將該影片下架。

    在豆瓣電影中，女主角納塔莉波曼（Natalie Portman）的條目訊息中還可見「V字仇殺隊」，但點開後就被告知影片不存在。

    在百度貼吧及新浪微博上，討論「V字仇殺隊」全網下架話題也大多被刪除。不過仍有一些評論未來得及通過審查。有網友質疑該片曾在2012年於央視播出，「此次被下架是什麼操作？」還有人說：「V字仇殺隊的政府暴虐不講道理毫無人性，陰影下的人民才起義，硬下架的話他們是不是在害怕什麼？」

    更有網民表示，「V字仇殺隊」被下架了，豆瓣條目和百度條目都被刪了。「思想是不怕子彈的，但電影怕404（網頁不存在的訊息）啊。」

    「V怪客」於2006年3月在美國上映，講述了在一個平行的時空裡，納粹贏了二次世界大戰，英國淪為殖民地，一名自稱「V」的蒙面怪客反抗極權政府的故事，而蒙面怪客V的頭像被視為對極權統治反抗的象徵。

    該片曾在2012年於央視第6頻道播出過，該消息還在當時引發了一波小高潮，甚至登上了微博熱搜的第2名。網友們認為，一部公認的「煽動顛覆國家政權」的電影，在中國喉舌媒體央視播出，意味著事情不簡單。更有不少人的第一反應，認為這也許是當時中國當局所釋放的一個改革信號。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    敢罵習近平「蠢到極點」！王丹曝紅二代蔡霞驚人身世
    2020-08-17 20:17

    敢罵習近平「蠢到極點」！王丹曝紅二代蔡霞驚人身世
    美中緊張之際《求是》登習近平文章：中國經濟「只能是馬克思主義」
    2020-08-16 20:12

    美中緊張之際《求是》登習近平文章：中國經濟「只能是馬克思主義」
    精科人出手！富宇「世界花園」成菁英聚落

    精科人出手！富宇「世界花園」成菁英聚落
    反習勢力發動政變？郭文貴：中國13日爆發小規模政治暴亂
    2020-08-16 16:02

    反習勢力發動政變？郭文貴：中國13日爆發小規模政治暴亂
    點名習近平、栗戰書、汪洋！紐時：親屬近年買15億香港地產
    2020-08-12 21:55

    點名習近平、栗戰書、汪洋！紐時：親屬近年買15億香港地產
    富蘭克林推1折優惠助你搭行情、存基金！

    富蘭克林推1折優惠助你搭行情、存基金！
    香港理大畢業生 戴面具抗中
    2019-10-31 05:30

    香港理大畢業生 戴面具抗中
    上千「V怪客」走上倫敦街頭爆衝突 50人遭逮
    2015-11-06 13:04

    上千「V怪客」走上倫敦街頭爆衝突 50人遭逮
    國際今日熱門
    2020-08-17 12:11

    索馬利亞飯店遭恐攻至少15死 安全部隊救出205人

    2020-08-16 21:54

    異鄉染疫獲駐外館超暖支援！正妹淚喊：當台灣人很幸福！

    2020-08-16 22:22

    武漢肺炎》島國防疫有先天優勢 外媒評台灣等4國表現優異

    2020-08-16 22:51

    武漢肺炎》星國大馬越南疫情漸穩定 印尼菲律賓燒不停

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播