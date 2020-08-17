擔憂政權不保？ 中國全面下架電影「V怪客」

中國全面下架電影《V怪客》。圖為去年香港反送中抗爭中，示威者戴上V怪客面具。（法新社資料照）

2020-08-17 21:25:14

〔編譯陳成良／綜合報導〕電影「V怪客」（V for Vendetta，中國譯名「V字仇殺隊」）裡有一句經典台詞：「人民不應該害怕他們的政府，而是政府該害怕它的人民。」不過8年前曾在中國央視播映的「V怪客」電影，已在中國遭到全面下架！

8月15日，微博及推特有網友發出消息指出，講述人民反抗極權統治的電影「V字仇殺隊」在中國全網下架。截至16日，中國影片串流平台愛奇藝、騰訊視頻、搜狐視頻、豆瓣電影及美團旗下的貓眼電影等均將該影片下架。

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在豆瓣電影中，女主角納塔莉波曼（Natalie Portman）的條目訊息中還可見「V字仇殺隊」，但點開後就被告知影片不存在。

在百度貼吧及新浪微博上，討論「V字仇殺隊」全網下架話題也大多被刪除。不過仍有一些評論未來得及通過審查。有網友質疑該片曾在2012年於央視播出，「此次被下架是什麼操作？」還有人說：「V字仇殺隊的政府暴虐不講道理毫無人性，陰影下的人民才起義，硬下架的話他們是不是在害怕什麼？」

更有網民表示，「V字仇殺隊」被下架了，豆瓣條目和百度條目都被刪了。「思想是不怕子彈的，但電影怕404（網頁不存在的訊息）啊。」

「V怪客」於2006年3月在美國上映，講述了在一個平行的時空裡，納粹贏了二次世界大戰，英國淪為殖民地，一名自稱「V」的蒙面怪客反抗極權政府的故事，而蒙面怪客V的頭像被視為對極權統治反抗的象徵。

該片曾在2012年於央視第6頻道播出過，該消息還在當時引發了一波小高潮，甚至登上了微博熱搜的第2名。網友們認為，一部公認的「煽動顛覆國家政權」的電影，在中國喉舌媒體央視播出，意味著事情不簡單。更有不少人的第一反應，認為這也許是當時中國當局所釋放的一個改革信號。

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