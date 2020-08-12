點名習近平、栗戰書、汪洋！紐時：親屬近年買15億香港地產

《紐約時報》踢爆中國最高領導層的家屬，在香港擁有龐大房地產利益。（歐新社資料照）

2020-08-12 21:55:06

〔編譯陳成良／綜合報導〕《紐約時報》12日揭露，中共領導層在香港的主要金融曝險部位是房地產，包括中國全國人大委員長栗戰書的女兒栗潛心在內，中共4位高層領導人中的3位政治局常委，近年都有親屬在香港購買了奢華住宅，共計價值超過5100萬美元（約新台幣15億元）。此外，北京還藉由通過港版國安法，保護紅色權貴在香港的既得利益。

《紐約時報》這篇深度調查報導指出，香港物業紀錄顯示，早在1991年，中國國家主席習近平的姐姐齊橋橋就開始在香港購買房地產。香港產業和公司紀錄顯示，齊橋橋的女兒張燕南2009年以1930萬美元（約台幣5.7億元）在淺水灣購得一棟別墅。

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此外，張燕南還擁有至少5間公寓。據香港物業紀錄顯示，前德意志銀行高管、中共第四號人物、全國政協主席汪洋的女兒汪溪沙於2010年在香港購買了一處200萬美元（約台幣5875萬元）的住宅。

在一份列出了建銀國際（China Construction Bank International）董事的香港公司紀錄中，栗戰書的栗潛心使用的香港身份證號碼，與這處濱海房產以及她跟合夥人共同擁有的一家公司的相關記錄中所使用的號碼相同。

美國川普政府上週對香港特首林鄭月娥以及其他10名香港和中國的高級官員實施制裁，指責這些人限制了香港的自由。

香港中文大學中國研究兼職教授林和立告訴紐時，「中國紅色貴族的成員包括那些已經在香港做出巨額投資的『太子黨』，如果香港突然失去其金融地位，他們就不能把錢放在這裡了。」

報導中指出，北京藉由通過港版國安法，透過阻止港人抗議活動，可以保護在香港的中共領導人親屬及其既得利益。

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