72歲葡萄牙總統受訪途中跳海救人 民眾驚呼「身手超矯健」！

現年72歲的葡萄牙總統索薩（Marcelo Rebelo de Sousa）日前受訪途中，遇到民眾落水，毫不猶豫跳海救落水者。（圖翻攝自Twitter）

2020-08-17 10:59:46

〔即時新聞／綜合報導〕體力超驚人！現年72歲的葡萄牙總統索薩（Marcelo Rebelo de Sousa），日前在海灘上接受訪問時，不遠處的海面上突然傳來2名年輕女子的呼叫聲，下一秒，索薩直接跳入水中，朝落水者游去。索薩跳海救人的畫面瞬間攻占西葡兩國的新聞版面，民眾雖對此行徑評價兩極，但皆對於索薩矯健的身手驚嘆不已。

綜合外媒報導，72歲的葡萄牙總統索薩在當地時間15日中午，於阿爾沃爾（Alvor）海灘上接受當地媒體「SIC電視臺」訪問，談起自己對海濱城市的旅遊政策。不遠處的海面上突然傳出女子的呼叫聲，只見2名年輕女子在1艘翻覆的獨木舟旁載浮載沉。索薩見狀，直接衝入海中，向落水者游去，在他到達女子身邊時，救生員也騎著水上摩托車到達現場，和索薩及後來趕到的民眾一起將女子救上岸。

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索薩上岸時解釋，這2名乘著獨木舟的女子是被浪花打落水中後，又被強力海流從另一個海灘捲過來，因水流過強加恐慌，讓她們險些溺水，提醒民眾海邊戲水須注意安全。索薩跳海救人的畫面一被播出，瞬間攻占葡西兩國的新聞版面，不少人稱讚他是英雄，但也有人質疑這是「作秀」，但對於72歲，身手仍能如此矯健一事皆驚嘆不已。

索薩年輕時就是名游泳愛好者，是游泳比賽的常勝軍，雖然前幾年被檢查出心臟問題，但仍維持游泳的運動習慣，多次被民眾目擊在海邊游泳，這次也是在海邊休假時抽空接受媒體訪問。

Marcelo Rebelo De Sousa, 71 ans, président de la république portugaise, a sauvé de la noyade deux femmes dans la mer en Algarve. ???????? Avec un président comme ça, le Portugal ne craint rien. #SuperMarcelo pic.twitter.com/eVDbuIdYxZ — Philippe Marlière （@PhMarliere） August 16, 2020

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