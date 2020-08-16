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    以阿協議後加薩衝突激增 以色列連日空襲反制巴勒斯坦

    加薩走廊衝突升溫，以色列連日空襲巴勒斯坦。（法新社）

    加薩走廊衝突升溫，以色列連日空襲巴勒斯坦。（法新社）

    2020-08-16 17:05:06

    〔即時新聞／綜合報導〕中東加薩走廊（Gaza Strip）近期緊張情勢升溫，邊境衝突事件頻傳，以色列和阿拉伯聯合大公國簽署和平協議後，巴勒斯坦發動的襲擊事件更是激增，以色列軍隊今（16）日聲明表示，已對巴勒斯坦邊境地區發動空襲，反制相關行動。

    綜合外媒報導，以巴邊境15日晚間爆發激烈衝突，以色列國防軍聲明表示，數十名巴勒斯坦籍「暴徒」在邊境燒輪胎，投擲爆炸裝置、手榴彈並試圖接近安全圍欄。軍方指出，為回應加劇的暴力事件，已做出對應行動。巴勒斯坦衛生部則表示，兩名示威者在與以色列交火時受傷。

    以色列和阿聯13日達成歷史性的和平協議，使兩國外交關係全面正常化，巴勒斯坦自治政府則怒批這項行為是一種「背叛」，加劇巴勒斯坦民眾的憤怒，持續向以色列南部放氣球彈和風箏彈，造成數百起大火。

    以色列軍隊在過去一週內，多次夜襲伊斯蘭組織哈馬斯（Hamas）的軍事基地，軍方表示，這些行動是為了回應巴勒斯坦的攻擊。根據以色列救援機構統計，15日單日就出現19起巴勒斯坦襲擊事件。

    以色列國防軍表示，哈馬斯應該為近期加薩地區發生的所有衝突事件負責，並承擔對以色列居民發動恐怖攻擊的後果。除了空襲巴勒斯坦外，以色列也在日前關閉往返加薩地區主要商業通道、縮減巴勒斯坦的漁區範圍並實施燃料制裁。

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