才赴醫院探望 川普證實弟弟病逝紐約

美國總統川普的弟弟羅伯特（左）在當地時間16日晚間病逝。（美聯社資料照）

2020-08-16 10:51:56

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）發表聲明，證實弟弟羅伯特‧川普（Robert Trump）在當地時間16日晚間病逝，享年71歲。

綜合外媒報導，川普15日才前往紐約長老會醫院（NewYork-Presbyterian Hospital）探望病重的弟弟。川普也在同（15）日的白宮記者會上表示，自己有一名優秀的弟弟，從他出生起，兩人的關係就相當好，更提到希望弟弟的病情盡快好轉。未料僅一天，羅伯特就傳出病逝的消息，享年71歲，死因則未對外公布。

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川普在聲明中表示，羅伯特在晚間安詳辭世，並提到，羅伯特不僅是弟弟，同時也是自己最好的朋友，將永遠懷念他，回憶也會永遠銘記在心。

羅伯特行事風格較為低調，川普家族傳記作家布萊爾（Gwenda Blair）表示，羅伯特仍在川普集團工作時，經常會被稱為「好川普」（the nice Trump）。羅伯特也不曾隱藏自己和哥哥川普的好感情，在川普2016年競選總統時表示，自己1000%會支持川普。

川普和弟弟羅伯特關係緊密，姪女瑪麗（Mary Trump）6月出書爆料川普家族秘辛時，羅伯特抱病要求法院頒布臨時出版禁令，並表示，自己和整個家族都以優秀的哥哥川普為傲。羅伯特同（6）月住進紐約西奈山醫院（Mount Sinai hospital）重症加護病房一個多星期。

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