為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    日本終戰75週年追悼儀式 日本天皇：深切反省

    今天是二戰對日戰爭勝利紀念日75週年，日本政府在今天於東京千代田的東京武道館舉行「全國戰歿者追悼儀式」，日本天皇德仁在儀式上致詞表達深刻反省之意。圖中為日本天皇德仁（右）及皇后雅子（左）。（彭博）

    今天是二戰對日戰爭勝利紀念日75週年，日本政府在今天於東京千代田的東京武道館舉行「全國戰歿者追悼儀式」，日本天皇德仁在儀式上致詞表達深刻反省之意。圖中為日本天皇德仁（右）及皇后雅子（左）。（彭博）

    2020-08-15 20:14:59

    〔即時新聞／綜合報導〕今天是二戰對日戰爭勝利紀念日（Victory over Japan Day，V-J Day）75週年，日本政府在今天於東京千代田的東京武道館舉行「全國戰歿者追悼儀式」，日本天皇德仁在儀式上致詞表達深刻反省之意，首相安倍晉三也表示「日本將在積極的和平主義下，與國際社會攜手合作解決全球性的問題」。

    綜合外媒報導，由於受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，今年的儀式規模大幅縮小，有20個行政區的遺屬未出席，日本厚生勞動省指出，今年的追悼儀式只有540人出席，是史上最少，儀式中也對參加人員採取配戴口罩、消毒與保持社交距離等措施，今年也首次在網路上直播追悼儀式。

    日本天皇德仁在出席追悼儀式時致詞指出，回顧過去，深切反省，期盼戰爭的慘劇不會再重演，並與全體國民，一同對戰歿者表達最深的哀悼之意，也祈求世界和平與日本的發展；日本首相安倍晉三致詞時則表示，誓言永遠不會重蹈戰爭的覆轍，未來日本將在積極的和平主義下，與世界各國攜手合作，決心發揮日本的影響力以解決全球性的課題。

    天皇德仁除了祈求世界和平，也表達希望能度過武漢肺炎疫情的難關，致詞中的深刻反省也是日本前任天皇、上皇明仁在戰後70週年的追悼儀式以來每年都會使用的用詞；另外，安倍在第二次上台執政以來，連續8年未提及對亞洲國家的加害責任與反省。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    二戰終戰75週年 日本4內閣大臣參拜靖國神社
    2020-08-15 18:36

    二戰終戰75週年 日本4內閣大臣參拜靖國神社
    二戰結束75周年 安倍晉三循往例不參拜靖國神社
    2020-08-09 21:33

    二戰結束75周年 安倍晉三循往例不參拜靖國神社
    尾聲了！林口公園路這案旋風式狂銷 創新高峰

    尾聲了！林口公園路這案旋風式狂銷 創新高峰
    安倍晉三任職首相滿2798天 日本史上第2長！
    2019-08-23 00:23

    安倍晉三任職首相滿2798天 日本史上第2長！
    承襲和平路線！新日皇籲正視二戰教訓 與安倍立場相左
    2019-05-02 00:52

    承襲和平路線！新日皇籲正視二戰教訓 與安倍立場相左
    運動就好？40歲後肌肉天天在流失

    運動就好？40歲後肌肉天天在流失
    國際今日熱門
    2020-08-14 22:47

    理應比其他國家更守護民主價值 羅冠聰籲德國：對中國硬起來

    2020-08-14 23:08

    被中國惹怒！中資砸錢想在阿根廷養豬 引爆連署抗議

    2020-08-14 21:05

    港人盼有「負分」！ 林鄭月娥民調慘淡 近5成港民給0分

    2020-08-14 23:19

    Google拒與港府直接合作 羅冠聰：對跨國企業有指標作用

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播