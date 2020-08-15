日本終戰75週年追悼儀式 日本天皇：深切反省

今天是二戰對日戰爭勝利紀念日75週年，日本政府在今天於東京千代田的東京武道館舉行「全國戰歿者追悼儀式」，日本天皇德仁在儀式上致詞表達深刻反省之意。圖中為日本天皇德仁（右）及皇后雅子（左）。（彭博）

2020-08-15 20:14:59

〔即時新聞／綜合報導〕今天是二戰對日戰爭勝利紀念日（Victory over Japan Day，V-J Day）75週年，日本政府在今天於東京千代田的東京武道館舉行「全國戰歿者追悼儀式」，日本天皇德仁在儀式上致詞表達深刻反省之意，首相安倍晉三也表示「日本將在積極的和平主義下，與國際社會攜手合作解決全球性的問題」。

綜合外媒報導，由於受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，今年的儀式規模大幅縮小，有20個行政區的遺屬未出席，日本厚生勞動省指出，今年的追悼儀式只有540人出席，是史上最少，儀式中也對參加人員採取配戴口罩、消毒與保持社交距離等措施，今年也首次在網路上直播追悼儀式。

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日本天皇德仁在出席追悼儀式時致詞指出，回顧過去，深切反省，期盼戰爭的慘劇不會再重演，並與全體國民，一同對戰歿者表達最深的哀悼之意，也祈求世界和平與日本的發展；日本首相安倍晉三致詞時則表示，誓言永遠不會重蹈戰爭的覆轍，未來日本將在積極的和平主義下，與世界各國攜手合作，決心發揮日本的影響力以解決全球性的課題。

天皇德仁除了祈求世界和平，也表達希望能度過武漢肺炎疫情的難關，致詞中的深刻反省也是日本前任天皇、上皇明仁在戰後70週年的追悼儀式以來每年都會使用的用詞；另外，安倍在第二次上台執政以來，連續8年未提及對亞洲國家的加害責任與反省。

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