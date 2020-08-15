武漢肺炎》南韓連兩日確診破百 首都圈防疫警戒今升級

南韓近期的武漢肺炎疫情原先趨緩，然而首爾首都圈近日又爆發多起群聚感染，目前南韓中央災難安全對策本部在今天（8月15日）決議，首都圈的防疫警戒上調至2級，為期2週。（美聯社）

2020-08-15 17:28:45

〔即時新聞／綜合報導〕南韓近期的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情原先趨緩，然而首爾首都圈近日又爆發多起群聚感染，導致新增確診人數至昨日（8月14日）已連2日確診人數破百；由於疫情主要復發在首爾首都圈，南韓中央災難安全對策本部在今天（8月15日）決議，首都圈的防疫警戒上調至2級，為期2週，對策本部更警告，若民眾不遵守社交距離，未來新增確診還會繼續增加，「不可排除疫情可能將在南韓全境擴散」。

根據《韓聯社》 報導，南韓原先疫情出現趨緩的跡象，然而從8月9日開始單日確診數卻逐日出現增長，直到13日單日新增103人確診，自7月25日單日新增確診人數達113人以來再次單日破百人確診，而昨天（14日）單日也新增166人確診，南韓疫情控制出現挑戰。

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連日2天的破百的確診人數大部分是社區感染，主要集中在首爾首都圈，爆發多起的群聚感染案中包括教會活動，根據政府數據指出，8月8日至13日期間首都圈單日新增確診從25人到139人，日均47.8人；南韓中央災難安全對策本部在今天（8月15日）召開會議討論對策，首都首爾市以及京畿道的社交距離限制措施從第一階段提升至第二階段，為期兩周，並擴大實施防疫措施的設施，強烈建議大眾取消或避免不必要的聚會和活動。

有鑑於各級學校即將開學，南韓政府計畫將網咖新增為高風險場所，要求從19日晚間6點開始嚴格遵守防疫規範，另外舞廳、部分酒吧、卡拉OK、300人以上的大型補習班、自助餐廳等12種高風險場所的防疫措施維持不變；對策本部警示，若2週後疫情仍沒有好轉甚至更嚴重，未來將再延長第二階段警戒2週，並加大防疫措施，屆時政府將會建議大眾避免參加室內50人以上、室外100人以上的群聚活動。

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