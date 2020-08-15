白俄大選舞弊抗議怒火延燒 工人罷工響應

號稱歐洲最後的獨裁者、白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）在8月9日聲稱贏得總統大選，選票大勝對手超過8成，然而選後有大批民眾指控盧卡申科作票，連工人也自發性發動罷工。（法新社）

2020-08-15 21:16:58

〔即時新聞／綜合報導〕號稱歐洲最後的獨裁者、白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）在8月9日聲稱贏得總統大選，選票大勝對手超過8成，然而選後有大批民眾指控盧卡申科作票，連日來的抗議一度有高達6千多人遭捕；雖然當局在昨天（14日）緊急道歉並釋放遭捕的示威者，但民怨仍沒有消停，抗議民眾計畫在今、明天（15、16日）兩天舉行更大規模的示威抗議，而國內的罷工也逐漸擴大，但盧卡申科仍指控抗議民眾遭「國外勢力煽動」。

綜合外媒報導，盧卡申科雖然得以第6次連任延續自己26年的執政，選後卻被指控大選舞弊，連日來有大批民眾上街抗議，與維安警力發生衝突。而白俄羅斯的工人也陸續發動自發性罷工，截至8月13日已至少有6家國營企業的工人罷工，其中包含白俄羅斯兩大國營工廠明斯克汽車廠（Minsk Auto Zavod，MAZ）以及明斯克曳引機廠（МТЗ），白俄羅斯最大的卡車製造商BelAZ的工人也加入罷工行列。

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MAZ的工人在舉行罷工示威時，對前來試圖安撫的明斯克市長提出要求重啟自由、公正選舉的訴求，並大喊自己是屬於那97％的人，諷刺選前有獨立民調顯示反對派參選人季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）明明有97％的支持率，然而僅有3％支持率的盧卡申科卻贏得超過8成的選票。

目前白俄羅斯國家法律總署的執法和軍事立法部副主任普羅斯卡洛維奇（Artyom Proskalovich）因抗議盧卡申科獨裁，宣布請辭，是這次舞弊風波中首位辭職下台的政府高官，歐盟也在昨天決議對白俄羅斯當局施以新一輪的制裁；然而面對內外交迫，盧卡申科仍堅稱民眾與工人被國外勢力所煽動，再次呼籲俄羅斯總統普廷與他會談，「因為這場危機已不只針對白俄羅斯了」。

抗議民眾計畫在今天與明天舉行更大規模的示威抗議，但盧卡申科仍指控抗議民眾遭「國外勢力煽動」。（法新社）

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