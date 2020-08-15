為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    白俄大選舞弊抗議怒火延燒 工人罷工響應

    號稱歐洲最後的獨裁者、白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）在8月9日聲稱贏得總統大選，選票大勝對手超過8成，然而選後有大批民眾指控盧卡申科作票，連工人也自發性發動罷工。（法新社）

    號稱歐洲最後的獨裁者、白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）在8月9日聲稱贏得總統大選，選票大勝對手超過8成，然而選後有大批民眾指控盧卡申科作票，連工人也自發性發動罷工。（法新社）

    2020-08-15 21:16:58

    〔即時新聞／綜合報導〕號稱歐洲最後的獨裁者、白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）在8月9日聲稱贏得總統大選，選票大勝對手超過8成，然而選後有大批民眾指控盧卡申科作票，連日來的抗議一度有高達6千多人遭捕；雖然當局在昨天（14日）緊急道歉並釋放遭捕的示威者，但民怨仍沒有消停，抗議民眾計畫在今、明天（15、16日）兩天舉行更大規模的示威抗議，而國內的罷工也逐漸擴大，但盧卡申科仍指控抗議民眾遭「國外勢力煽動」。

    綜合外媒報導，盧卡申科雖然得以第6次連任延續自己26年的執政，選後卻被指控大選舞弊，連日來有大批民眾上街抗議，與維安警力發生衝突。而白俄羅斯的工人也陸續發動自發性罷工，截至8月13日已至少有6家國營企業的工人罷工，其中包含白俄羅斯兩大國營工廠明斯克汽車廠（Minsk Auto Zavod，MAZ）以及明斯克曳引機廠（МТЗ），白俄羅斯最大的卡車製造商BelAZ的工人也加入罷工行列。

    MAZ的工人在舉行罷工示威時，對前來試圖安撫的明斯克市長提出要求重啟自由、公正選舉的訴求，並大喊自己是屬於那97％的人，諷刺選前有獨立民調顯示反對派參選人季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）明明有97％的支持率，然而僅有3％支持率的盧卡申科卻贏得超過8成的選票。

    目前白俄羅斯國家法律總署的執法和軍事立法部副主任普羅斯卡洛維奇（Artyom Proskalovich）因抗議盧卡申科獨裁，宣布請辭，是這次舞弊風波中首位辭職下台的政府高官，歐盟也在昨天決議對白俄羅斯當局施以新一輪的制裁；然而面對內外交迫，盧卡申科仍堅稱民眾與工人被國外勢力所煽動，再次呼籲俄羅斯總統普廷與他會談，「因為這場危機已不只針對白俄羅斯了」。

    抗議民眾計畫在今天與明天舉行更大規模的示威抗議，但盧卡申科仍指控抗議民眾遭「國外勢力煽動」。（法新社）

    抗議民眾計畫在今天與明天舉行更大規模的示威抗議，但盧卡申科仍指控抗議民眾遭「國外勢力煽動」。（法新社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    拘留中心虐待毆打頻傳 白俄羅斯官員急釋放所有示威者
    2020-08-14 17:26

    拘留中心虐待毆打頻傳 白俄羅斯官員急釋放所有示威者
    白俄民眾抗議大選作票 6千人遭逮 聯合國譴責過度暴力
    2020-08-13 07:21

    白俄民眾抗議大選作票 6千人遭逮 聯合國譴責過度暴力
    尾聲了！林口公園路這案旋風式狂銷 創新高峰

    尾聲了！林口公園路這案旋風式狂銷 創新高峰
    白俄羅斯因大選連3夜動亂 警方共拘留6000多人
    2020-08-12 23:53

    白俄羅斯因大選連3夜動亂 警方共拘留6000多人
    假深化真統一？ 白俄羅斯民眾上街抗議政府親俄
    2019-12-08 23:56

    假深化真統一？ 白俄羅斯民眾上街抗議政府親俄
    運動就好？40歲後肌肉天天在流失

    運動就好？40歲後肌肉天天在流失
    國際今日熱門
    2020-08-14 22:47

    理應比其他國家更守護民主價值 羅冠聰籲德國：對中國硬起來

    2020-08-14 23:08

    被中國惹怒！中資砸錢想在阿根廷養豬 引爆連署抗議

    2020-08-14 23:19

    Google拒與港府直接合作 羅冠聰：對跨國企業有指標作用

    2020-08-14 22:26

    林夕贈詞《約定》羅冠聰 中國央視崩潰怒罵：精神病患的夢話

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播