武漢肺炎》美國單日漲破5萬確診 加州累計病例數突破60萬

美國CDC最新統計，全境單日新增破5萬例，其中加州病例數已累計突破60萬例。圖為加州醫護人員在院外交談情況。（路透）

2020-08-15 15:44:48

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續影響全球，美國境內確診、死亡病例數居冠全球，疫情狀況令人擔憂；據美國疾病預防控制中心（CDC）14日公告最新統計數字，美國單日新增逾5.2萬例，其中全美病例數冠軍的加州單日回報新增逾7.9千例確診，全美病例數排名亞軍的佛州單日回報新增逾6.2千例，病例數名列全美第3的德州則回報新增逾7千例。截至最新，上述美國人口3大州中，加州病例數已突破60萬例，其餘2州確診病例數突破50萬例。

根據CDC在14日公告最新單日統計，美國單日新增確診5萬2799例，新增死亡1169例死亡病例，境內累計確診病例數達522萬8817例，累計死亡病例數達16萬6317例。

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觀察美國人口三大州狀況；人口第一大州加州，該州衛生單位回報單日新增確診數達7934例，另增188例死亡，使加州累計病例數達60萬1075例，為全美目前唯一病例數突破60萬的州別。累計死亡病例數達10996例；加州累計確診病例數為全美之首，累計死亡病例數同時位列全美第3。

美國人口第二大州德州方面，該州衛生單位回報單日新增確診數達7018例，另增313例死亡，德州累計病例數達52萬593例，累計死亡病例數達9602例，確診病例數名列全美第三，死亡病例數名列全美第4。

美國人口第三大州為佛州，州內確診病例數為全美第二，該州衛生單位回報單日新增確診數達6218例，另增228例死亡，使佛州累計病例數達56萬3285例，累計死亡病例數則達9141例，名列全美第5。

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