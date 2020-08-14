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    世維會向國際奧會申訴 要求北京不得舉辦2022冬奧

    世維會向國際奧會申訴，要求不得在北京舉辦2022年冬奧。圖為2008年北京夏季奧運會。（歐新社）

    世維會向國際奧會申訴，要求不得在北京舉辦2022年冬奧。圖為2008年北京夏季奧運會。（歐新社）

    2020-08-14 20:45:09

    〔即時新聞／綜合報導〕世界維吾爾代表大會（WUC）13日透過英國人權大律師波拉克（Michael Polak） ，正式向國際奧會（IOC）提出書面申訴，中國政府在新疆的行為涉及種族滅絕，違反《奧林匹克憲章》，因此不得在中國北京舉辦2022年冬季奧運。

    根據《印度經濟時報》《德國之聲》報導，世維會聲明指出，國際奧林匹克主席托馬斯·巴赫 （Thomas Bach）未考察中國政府的犯罪證據，排定在北京舉辦2022年冬季奧運會，已經違反《奧林匹克憲章》，最新報告指出，中國在新疆當地採取的行動，很可能涉及種族滅絕。

    世維會表示，在北京舉辦奧運會，將被視為支持中國政府鎮壓維吾爾族或其他穆斯林，而且鑑於中國產品供應鏈具有不透明性，國際奧會很可能直接參與迫害人權的國際罪行，國際奧會無法保證屆時使用的紡織、科技產品完全不是出自集中營，而目前已有證據顯示，中國新疆集中營內的維吾爾族人士，遭受任意拘留、酷刑、安全監視以及強迫勞動和奴役。

    世維會主席道肯·艾沙（Dolkun Isa）指示向國際奧會做出申訴，他強調，國際奧會無法裝作不知道中國在新疆迫害維吾爾族，若繼續堅持在北京舉辦冬奧會，就是國際奧會執意放棄奧運精神與價值觀。

    撰寫申訴書的大律師波拉克指出，若繼續在北京舉辦2022年冬季奧運，將違反《國際奧會道德守則》，也會破壞國際奧會聲譽，國際奧會的道德委員會必須針對此份書面申訴作出回應，若對方持續無視中方迫害人權的行為，世維會將連繫奧運贊助商審查2022年北京冬季奧運會是否有觸犯各公司的「反奴隸政策與人權政策」。

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