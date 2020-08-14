卡哇伊！「少年藍色衝擊波」摩托車隊表演取消 日網友看影片也開心

「少年藍色衝擊波」摩托車隊歷年來會在「松島基地航空祭」上作特技表演。（圖翻攝自Twitter）

2020-08-14 17:28:43

〔即時新聞／綜合報導〕日本航空自衛隊宮城縣松島基地都會在每年8月舉辦「松島基地航空祭」，但由於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）影響，今年的「松島基地航空祭」取消，民眾無緣見到「藍色衝擊波」飛行表演隊的飛行秀表演。不過松島基地也貼心在官方Twitter上po出「少年藍色衝擊波」摩托車隊日前的表演影片，彌補民眾的失落心情，超可愛的外型，讓網友忍不住直呼「卡哇伊」。

「松島基地航空祭」通常在「東松島夏祭」的隔天舉行，因當天日本航空自衛隊將開放松島基地給民眾參觀，以及「藍色衝擊波」飛行表演隊也會在上空進行飛行秀，每年都吸引觀光客和大批軍事迷前來朝聖，但為防止疫情擴散，今年的「松島基地航空祭」已宣布取消。不過松島基地的官方Twitter已釋出往年伴隨飛行表演隊的「少年藍色衝擊波」摩托車隊日前的表演影片。

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影片中，「少年藍色衝擊波」摩托車隊的隊員騎乘模仿川崎T-4噴射教練機設計的藍白色、帶機翼設計的摩托車，在地面上「模擬飛行」，可愛的模樣讓影片在不到一天的時間內點閱已破14.5萬，日本網友也紛紛留言表示，「實在太可愛了」、「可以量產嗎？我也想騎（笑）」、「最初設計這個摩托車的人真的很棒」！

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