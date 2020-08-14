為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    卡哇伊！「少年藍色衝擊波」摩托車隊表演取消 日網友看影片也開心

    「少年藍色衝擊波」摩托車隊歷年來會在「松島基地航空祭」上作特技表演。（圖翻攝自Twitter）

    「少年藍色衝擊波」摩托車隊歷年來會在「松島基地航空祭」上作特技表演。（圖翻攝自Twitter）

    2020-08-14 17:28:43

    〔即時新聞／綜合報導〕日本航空自衛隊宮城縣松島基地都會在每年8月舉辦「松島基地航空祭」，但由於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）影響，今年的「松島基地航空祭」取消，民眾無緣見到「藍色衝擊波」飛行表演隊的飛行秀表演。不過松島基地也貼心在官方Twitter上po出「少年藍色衝擊波」摩托車隊日前的表演影片，彌補民眾的失落心情，超可愛的外型，讓網友忍不住直呼「卡哇伊」。

    「松島基地航空祭」通常在「東松島夏祭」的隔天舉行，因當天日本航空自衛隊將開放松島基地給民眾參觀，以及「藍色衝擊波」飛行表演隊也會在上空進行飛行秀，每年都吸引觀光客和大批軍事迷前來朝聖，但為防止疫情擴散，今年的「松島基地航空祭」已宣布取消。不過松島基地的官方Twitter已釋出往年伴隨飛行表演隊的「少年藍色衝擊波」摩托車隊日前的表演影片。

    影片中，「少年藍色衝擊波」摩托車隊的隊員騎乘模仿川崎T-4噴射教練機設計的藍白色、帶機翼設計的摩托車，在地面上「模擬飛行」，可愛的模樣讓影片在不到一天的時間內點閱已破14.5萬，日本網友也紛紛留言表示，「實在太可愛了」、「可以量產嗎？我也想騎（笑）」、「最初設計這個摩托車的人真的很棒」！

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    軍情動態》日本防衛省發佈宇宙作戰隊隊徽 星球環繞超酷炫
    2020-08-01 10:07

    軍情動態》日本防衛省發佈宇宙作戰隊隊徽 星球環繞超酷炫
    向醫療人員致敬 日航自「藍色衝擊波」穿越東京都心
    2020-05-29 14:11

    向醫療人員致敬 日航自「藍色衝擊波」穿越東京都心
    熱錢湧房市　市政愛悅４週狂銷50億

    熱錢湧房市　市政愛悅４週狂銷50億
    軍情動態》部隊將解編！日RF-4幽靈偵察機執行最後一飛
    2020-03-10 11:32

    軍情動態》部隊將解編！日RF-4幽靈偵察機執行最後一飛
    日自衛隊飛彈掉在高速公路上 警方火速進行交管
    2019-06-13 17:46

    日自衛隊飛彈掉在高速公路上 警方火速進行交管
    國際今日熱門
    2020-08-13 17:41

    中國男師「激戰」嫩女影片外流引議 網︰何必苛責「有需求」的人

    2020-08-13 19:01

    樂不思蜀？！暴雨淹水 四川大媽照樣打麻將 影片

    2020-08-13 17:49

    北韓九龍江河川氾濫 寧邊核設施恐受損

    2020-08-13 18:54

    總統壞了！普廷臉書自PO惡搞圖 高喊：俄國正在拯救世界

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播