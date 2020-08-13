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    控中國故意釋放病毒 閻麗夢指出三關鍵：完全毋須隱疫

    武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）蔓延，逃亡美國的中國病毒學家閻麗夢近日再度指控中國故意釋放病毒。（圖取自GTV）

    武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）蔓延，逃亡美國的中國病毒學家閻麗夢近日再度指控中國故意釋放病毒。（圖取自GTV）

    2020-08-14 00:33:09

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）蔓延，逃亡美國的中國病毒學家閻麗夢近日再度指控中國故意釋放病毒。她並稱，若疫情源於自然，那不是中共的錯；若是病毒不小心外洩，也不必隱瞞。但中共卻從一開始就試圖掩蓋事實，並且刻意拖延病患診斷結果。

    閻麗夢日前在《班農戰情室》（War Room）受訪時指出，中共從一開始就試圖掩蓋事實、發布誤導信息將病毒導向海鮮市場野味、拖延病患診斷結果、試圖推遲向世界公布病毒基因序，甚至交出了一個錯誤序列。她並舉出數三關鍵點，指控中國刻意釋放病毒。

    閻麗夢說，如果病毒源自於自然，政府就不用對病毒負責，為什麼他們決定要犯下大錯阻止人們知道真相？「來自於自然的東西並不是政府的錯，對吧？」她說，如果真的是吃野味造成感染，中國也不是唯一一個有在吃野味的國家。

    閻麗夢也表示，如果病毒從實驗室外流是一場意外，那為甚麼在去年12月、甚至更早之前就知道這件事時，政府不試著在初期阻止疫情的爆發？如果不是故意釋放病毒，那政府可以診斷所有人、替他們及親密接觸者檢查，了解病毒來源，並阻止疫情延燒。

    閻麗夢指出，如果當時政府不想承認這病毒是他們有意為之，仍可處罰在研究室某些能對此負責的人，沒有必要讓世界組織找一些與他們有關係的人，一起告訴世人一堆又一堆的謊言，「如果病毒是起源於自然，或者實驗室不小心洩露的，他們完全沒必要隱瞞這種真相」。

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