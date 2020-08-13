晚餐煮水餃被嫌偷懶？主婦委屈釣到食品公司暖回

日本主婦處理冷凍餃子當晚餐被丈夫嫌棄，意外釣到食品公司暖心回應。示意圖，非本新聞事件。（圖擷取自推特@oliversauce_kk）

2020-08-13 15:54:46

〔即時新聞／綜合報導〕日本主婦相當不容易，常常一點做得不夠好就遭受批評。近來，有一名媽媽發文表示，自己有天實在太累了，處理了冷凍餃子給全家當晚餐，孩子吃得很開心，沒想到丈夫卻批評她「偷懶」，讓她相當難過。有趣的是，這則貼文竟然釣到知名食品公司暖心回應，還有近30萬名網友留言力挺，令她非常意外，也很感動。

日本主婦「小廢柴」（ぽんこつ，暫譯）上週二（4日）在推特發文表示，自己嫁到鄉下已經10年了，目前是2個孩子的母親，時常面臨婆家、丈夫、育兒等壓力，有天晚上因為太累了，所以處理了冷凍餃子當全家人的晚餐，孩子吃得很開心，「媽媽做的餃子好好吃！」，丈夫卻直接冷漠批評，「偷懶，這些是冷凍食品」。

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原本只是主婦的日常發文，沒想到竟引起食品公司的注意，「味の素冷凍食品」的小編直接發文力挺，「使用冷凍餃子不是偷懶，而是節省精力，在工廠這個大廚房裡，我們用心切好蔬菜、剁好肉餡、包好餃子，就是為了替辛苦的媽媽們節省寶貴的精力」、「讓媽媽們可以有多餘的時間抱著撒嬌的孩子，陪伴他們寫作業，打電話給遠方的家人」、「我也是2個孩子的母親，我想大聲說，這不是偷懶，而是省時省力！」該貼文短時間內也獲得近30萬讚，9.3萬則轉推和大量留言。

對此，日本網友紛紛表示支持，「冷凍餃子明明很好吃，只負責吃的爸爸沒資格批評」、「這樣潑孩子冷水真的很差勁」、「我每週買2包餃子，因為它們便宜又美味，也相當節省時間，對忙著照顧孩子的父母非常有幫助」、「我不會停止吃冷凍餃子，因為它如此方便，輕鬆料理就能變得美味」、「我們家的冰箱總會有一包冷凍餃子，從今往後我也會抬頭挺胸的把美味的餃子端上桌」、「謝謝食品公司發明這麼方便的食物」。

夜ご飯しんどくて冷凍餃子にしたの。

長男が『ママ餃子美味しい！』って喜んでたの見て旦那がすかさず



『手抜きだよ。これは れ い と う っていうの』



この人ポテサラじいさん予備軍みたいなんで埋めるか打ち上げて良いですか????‍♀️ — ponkotsu （@ponkots15493241） August 4, 2020

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