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    晚餐煮水餃被嫌偷懶？主婦委屈釣到食品公司暖回

    日本主婦處理冷凍餃子當晚餐被丈夫嫌棄，意外釣到食品公司暖心回應。示意圖，非本新聞事件。（圖擷取自推特@oliversauce_kk）

    日本主婦處理冷凍餃子當晚餐被丈夫嫌棄，意外釣到食品公司暖心回應。示意圖，非本新聞事件。（圖擷取自推特@oliversauce_kk）

    2020-08-13 15:54:46

    〔即時新聞／綜合報導〕日本主婦相當不容易，常常一點做得不夠好就遭受批評。近來，有一名媽媽發文表示，自己有天實在太累了，處理了冷凍餃子給全家當晚餐，孩子吃得很開心，沒想到丈夫卻批評她「偷懶」，讓她相當難過。有趣的是，這則貼文竟然釣到知名食品公司暖心回應，還有近30萬名網友留言力挺，令她非常意外，也很感動。

    日本主婦「小廢柴」（ぽんこつ，暫譯）上週二（4日）在推特發文表示，自己嫁到鄉下已經10年了，目前是2個孩子的母親，時常面臨婆家、丈夫、育兒等壓力，有天晚上因為太累了，所以處理了冷凍餃子當全家人的晚餐，孩子吃得很開心，「媽媽做的餃子好好吃！」，丈夫卻直接冷漠批評，「偷懶，這些是冷凍食品」。

    原本只是主婦的日常發文，沒想到竟引起食品公司的注意，「味の素冷凍食品」的小編直接發文力挺，「使用冷凍餃子不是偷懶，而是節省精力，在工廠這個大廚房裡，我們用心切好蔬菜、剁好肉餡、包好餃子，就是為了替辛苦的媽媽們節省寶貴的精力」、「讓媽媽們可以有多餘的時間抱著撒嬌的孩子，陪伴他們寫作業，打電話給遠方的家人」、「我也是2個孩子的母親，我想大聲說，這不是偷懶，而是省時省力！」該貼文短時間內也獲得近30萬讚，9.3萬則轉推和大量留言。

    對此，日本網友紛紛表示支持，「冷凍餃子明明很好吃，只負責吃的爸爸沒資格批評」、「這樣潑孩子冷水真的很差勁」、「我每週買2包餃子，因為它們便宜又美味，也相當節省時間，對忙著照顧孩子的父母非常有幫助」、「我不會停止吃冷凍餃子，因為它如此方便，輕鬆料理就能變得美味」、「我們家的冰箱總會有一包冷凍餃子，從今往後我也會抬頭挺胸的把美味的餃子端上桌」、「謝謝食品公司發明這麼方便的食物」。

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