「包子女神」豪乳身材火爆！ 粉絲霸氣訂萬顆水餃捧場

2019-02-19 11:04

〔即時新聞／綜合報導〕高雄正妹牟芝緹（DiDi）4年前因為幫忙退伍海軍上校的爸爸賣包子，被顧客拍下火辣性感身材而爆紅，在網友封為「包子女神」。近期牟芝緹家的包子開始加賣水餃，有顧客慕名而來，一次就買了1萬顆水餃，讓她印象深刻。

《蘋果日報》報導，牟芝緹的父親牟善榮為前海軍上校，曾任康定號巡防艦長，6年前退役後在高雄開了一間包子店，因為料好實在，吸引不少當地民眾光顧。身為家中大姐的牟芝緹有空就會到店裡幫忙，2015年時，有網友發現牟芝緹身材姣好、外型亮麗，照片傳到網路，讓牟芝緹一夕爆紅，消息傳出後吸引不少顧客光顧朝聖，甚至有客人特地從日本、澳門等地前來。

報導提到，隨著店中生意愈來愈好，近期決定開始加賣水餃，同樣大受歡迎。牟芝緹說，有次客人向她訂了1萬顆水餃，卻只拿走一部份，其他要求她幫忙送給孤兒院、寺廟或街友，讓她印象非常深刻。

牟芝緹除了在家中包子店幫忙以外，也在網路上當起直播主，希望藉由她讓包子店的生意更好。在大學主修應用外語的她，也希望利用自己的專業，讓爸爸的水餃賣到國外去。

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