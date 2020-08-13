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    首頁　>　國際

    老飛機迷看過來！美艦載14架二戰「戰鳥」 赴夏威夷飛行表演

    2020-08-13 15:26:10
    美國兩棲攻擊艦「艾塞克斯號」載著14架二戰時期的老飛機，抵達夏威夷珍珠港，參加月底的二戰勝利紀念日飛行表演。（圖取自美國太平洋艦隊臉書）

    美國兩棲攻擊艦「艾塞克斯號」載著14架二戰時期的老飛機，抵達夏威夷珍珠港，參加月底的二戰勝利紀念日飛行表演。（圖取自美國太平洋艦隊臉書）

    〔即時新聞／綜合報導〕美國兩棲攻擊艦「艾塞克斯號」（LHD 2）可以裝載F-35B戰鬥機、MV-22B「魚鷹」旋翼機、CH-53E「超級種馬」重型直升機等先進武裝，是美軍登陸作戰強大的戰力。但「艾塞克斯號」日前抵達夏威夷珍珠港，艦上卻載著不同以往的「乘客」，14架二戰時期的飛機，讓這些「老學長」參加月底的二戰勝利紀念日飛行表演。

    綜合外媒報導，這批二戰老飛機均為民間所有，獲邀參加8月29日起至9月2日，在夏威夷舉行的多場飛行表演，紀念盟軍在1945年9月2日，接受日本投降，贏得太平洋戰爭的勝利。

    1架T-6「德州佬」教練機。（圖取自美國太平洋艦隊臉書）

    1架T-6「德州佬」教練機。（圖取自美國太平洋艦隊臉書）

    報導指出，這批「戰鳥」（Warbirds）包含5架T-6「德州佬」教練機、1架T-28教練機、1架FM-2「野貓」戰鬥機、1架F8F「熊貓」戰機、1架PT-17雙翼機教練機、2架PBY-5A「卡特琳娜」水上飛機、1架TBM「復仇者」魚雷轟炸機和1架B-25「米切爾」轟炸機。

    從「艾塞克斯號」飛行甲板卸下中的B-25「米切爾」轟炸機（圖取自美國太平洋艦隊臉書）

    從「艾塞克斯號」飛行甲板卸下中的B-25「米切爾」轟炸機（圖取自美國太平洋艦隊臉書）

    因為二戰老飛機無法自行飛到夏威夷，所以得倚靠「艾塞克斯號」來運送。它們在7月底抵達聖地牙哥北島海軍航空站，以吊掛的方式運至「艾塞克斯號」的飛行甲板，抵達夏威夷後，再由相同的方式卸下。等到飛行表演結束，「艾塞克斯號」便依原路將它們送回聖地牙哥。

    1架T-6「德州佬」教練機。（圖取自美國太平洋艦隊臉書）

    1架T-6「德州佬」教練機。（圖取自美國太平洋艦隊臉書）

    美國印太司令部司令戴維森（Phil Davidson）海軍上將表示，我們很榮幸能參與第75週年紀念日的系列活動。二戰戰鳥的飛行表演象徵著美國最偉大一代人的意志和決心，最終引領至勝利。的確，我們二戰英雄的遺產至今仍活在太平洋上。

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