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    中國糧食危機真的來了！官方數據：今夏小麥減收近千萬噸

    小麥田示意圖。（資料照）

    小麥田示意圖。（資料照）

    2020-08-13 07:10:32

    〔即時新聞／綜合報導〕中國天災人禍持續，糧食危機一直受到重視，中國國家主席習近平才在兩天前強調「糧食豐收充足」，但指示要當局「制止人民餐飲浪費」。這是習近平20天內第二度對糧食問題作出指示，以致外界懷疑，中國是否面臨沉重糧食危機，就在昨天，中國國家糧食和物資儲備局就發布最新的主要夏糧收購進度，同比減收近千萬噸，證明糧食危機來了。

    根據中國國家糧食和物資儲備局8月12日發布主產區夏糧收購進度，截至8月5日，主產區小麥累計收購4285.7萬噸，同比減少938.3萬噸，其中：河北收購355.9萬噸，同比減少93.5萬噸；江蘇收購1083.5萬噸，同比減少10.8萬噸；安徽收購592.9萬噸，同比減少222.4萬噸；山東收購661.4萬噸，同比減少54.4萬噸；河南收購912.4萬噸，同比減少538.8萬噸；湖北收購139.0萬噸，同比增加6.8萬噸。主產區油菜籽累計收購70.6萬噸，同比減少5.1萬噸。主產區早秈稻累計收購264.1萬噸，同比增加12.6萬噸。

    而中國洪災仍在繼續，包括長江、淮河流域及西南地區都是重要糧食產區，而如今環繞「魚米之鄉」的27個省良田泡在水中，還有蝗災、疫情等肆虐，更讓外憂慮中國人恐要面臨吃不飽飯的日子。

    對於中國糧食危機，中國官方一直不願正面應，不過，除了本月11日的指示節約糧食之外，7月22日也曾到吉林省考察，官媒報導提到習十分關心糧食生產和安全，表示要把保障糧食安全放在突出位置，毫不放鬆抓好糧食生產，分析指出，習近平20天內的兩度指示，顯示中國糧食危機確實非常嚴重。

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