東京都知事籲勿出遊返鄉 安倍暑假計畫GG了

東京都知事小池百合子（左）呼籲居民這個夏天不要離開東京出遊及返鄉，讓首相安倍晉三（右）難以進行他的暑假計畫。（美聯社）

2020-08-12 23:59:56

〔即時新聞／綜合報導〕日本的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續蔓延，東京都疫情最嚴重，知事小池百合子不得不呼籲居民這個夏天不要離開東京出遊及返鄉，讓首相安倍晉三難以進行他的暑假計畫。

綜合日媒報導，由於日本中央政府先前沒有提出不要出遊返鄉的要求，安倍晉三最初計畫到他在山口縣的選區掃墓，並和往年一樣，在本週四參加當地的煙火晚會。

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但安倍被迫放棄了這個計畫，因為東京都知事小池百合子呼籲民眾在暑假及盂蘭盆節連假期間勿出遊返鄉。在當前情況下，如果安倍離開東京，很可能會遭到輿論抨擊。

安倍先前也放棄了在7月為期4天的周末假期到山梨縣度假的計畫，因為當時小池也要求東京居民避免不必要的出行。

首相的助理表示，安倍的假期計畫「總是被小池打斷」。據他的助理說，安倍現打算在週六（15日）的「終戰日」之後到度假屋。

但據信安倍也很猶豫是否要去度假，自民黨資深議員說，「這樣的豪華假期可能會引起人民的強烈反對」。

在疫情方面，東京12日新增222例確診病例，是本月9日以來再度超過200。這個數字是來自週日（9日）1132起檢測。東京都政府通常會在採檢的3天後收到並宣布檢測結果。

截至當地時間晚間11時（台灣時間晚間10時），日本全國共新增979例確診，單日增幅連續3天在1000以下。

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