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    印度影片拿習近平對比希特勒 中國氣炸：不刪就走著瞧！

    印度影片拿習近平對比希特勒，引發中國駐印度大使強烈抗議。（YouTube影片擷圖）

    印度影片拿習近平對比希特勒，引發中國駐印度大使強烈抗議。（YouTube影片擷圖）

    2020-08-12 17:45:11

    〔編譯陳成良／綜合報導〕印度新聞入口網站《Strat News Global》日前發佈一支影片，將中國國家主席習近平與德國納粹領袖希特勒相提並論；中國駐印大使館強烈警告，若不撤下影片將面臨嚴重後果；不過該網站已悍拒中方的要脅。目前該影片在YouTube點閱已逼近27萬次。

    這支影片8月1日同步發佈在《Strat News Global》網站、推特及YouTube，片長7分鐘，標題名為「習特勒？習近平模仿阿道夫‧希特勒！」（Xi-Tler? Xi Jinping Emulating Adolf Hiltler!），比較了希特勒和習近平，談到了兩人作為國家元首的統治是如何開始，以及他們間共同之處。

    《Strat News Global》創辦人、印度知名媒體人戈卡萊（Nitin Gokhale）接到了中國駐印度大使館發言人嵇蓉的抗議電話，稱此影片令人震驚，要求予以其刪除。戈卡萊不予理會，嵇蓉後來還透過即時通訊軟體WhatsApp發出警告，稱「請考慮我們刪除視頻（影片）的請求，否則將有嚴重後果。」

    身為戰略事務分析師兼作家的戈卡萊正告嵇蓉，刪影片是不可能的，但他願意公開發表對影片質疑或反駁的投書，並承諾將不經編輯就刊出。戈卡萊進一步表示，他也願意採訪嵇蓉或其他中國駐印度大使館的官員，讓他們發表看法。

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