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    全球最大賭博中心上線啦！澳門開放旅遊簽證 賭場準備接客

    全球最大賭博中心澳門受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情打擊，賭場收入損失慘重，不過，澳門從今天（12日）開始已開放中國國內旅遊簽證。澳門賭場示意圖。（路透）

    全球最大賭博中心澳門受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情打擊，賭場收入損失慘重，不過，澳門從今天（12日）開始已開放中國國內旅遊簽證。澳門賭場示意圖。（路透）

    2020-08-12 16:44:05

    〔即時新聞／綜合報導〕全球最大賭博中心澳門，由於受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，賭場幾乎失去了所有遊客，經濟遭受嚴重打擊，幸好澳門從今天（12日）開始已開放中國境內簽證，讓中客可以前來澳門遊玩。

    《BBC》報導，澳門在疫情封鎖的情況下，逐漸變成了鬼城，賭場業者每天損失金額估計達1500萬美元（約新台幣4.4億元）。不過，澳門將分階段開放中國各地的個人和團體旅遊簽證，鄰近的珠海是最先放行的地區，預計8月至9月會逐步放寬到全中國。

    至於何時會讓中國境外的旅客進入澳門？澳門當局並沒有特別說明。據了解，澳門的經濟嚴重依賴旅遊業和賭博業，其中來自中國各地的旅客占澳門總遊客量的90％以上。

    然而，與2019年相比，澳門今年上半年的遊客人數下降了84％。連帶使得今年第一季收入萎縮了49％。投資銀行大摩（Morgan Stanley）警告，澳門賭場在4月至6月的季度中，恐怕會虧損10億美元（約新台幣294億元）。

    澳門官方紀錄的疫情資料顯示，目前當地至今只有46例確診，沒有死亡案例出現，算是感染程度較低的地區。

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