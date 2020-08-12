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    武漢肺炎》嚇人！南韓發現3起新型冠狀病毒突變病例

    南韓3起境外移入的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診病例，出現了病毒基因突變的現象。（美聯社）

    南韓3起境外移入的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診病例，出現了病毒基因突變的現象。（美聯社）

    2020-08-12 10:08:05

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓疾病管理本部表示，2名來自巴基斯坦、1名來自烏茲別克的境外移入武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診病例，赫然出現了病毒基因突變的現象。

    《韓聯社》報導，全球共享流感數據倡議組織（GISAID）的數據庫，目前一共註冊了7萬8810個病毒基因序列，但這3名境外移入南韓的病患，其體內病毒和那7萬多個病毒基因都不一樣。

    按照GISAID的方法，新型冠狀病毒可分為7個病毒株，分別為S、V、L、G、GH、GR和其他。韓國當局針對597起本土病例和179起境外移入病例展開檢測後，發現437起本土感染中屬於GH病毒株，這437名患者大多數都和大型電商群聚感染有關。

    從S病毒株突變而來的GH，具有良好的增殖能力且更具感染力，可能使得疫情傳播更快。另外，在南韓第二常見的新型冠狀病毒株是V，在這批篩檢中有120名本土患者屬於此病毒株。其餘的當地感染者共有32人是S病毒株、8人為GR。

    至於179起境外移入病例當中，有100人（56％）被歸類為GR病毒株，其次是GH的40人、G病毒株的18人。

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