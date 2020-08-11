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    媽呀！釜山港也存放逾千噸硝酸銨 南韓當局不確定誰該負責

    黎巴嫩貝魯特大爆炸讓硝酸銨的儲放安全問題成為關注焦點。（法新社）

    黎巴嫩貝魯特大爆炸讓硝酸銨的儲放安全問題成為關注焦點。（法新社）

    2020-08-11 23:08:07

    〔即時新聞／綜合報導〕黎巴嫩貝魯特港碼頭4日發生大爆炸，疑似是囤放在港口的2750公噸硝酸銨釀禍，南韓釜山港目前也儲存了約1240公噸硝酸銨，卻沒有統一的指揮中心來管理這類有爆炸風險的物質，正引發當地居民批評。

    《韓國先驅報》 報導，根據當地消息人士稱，硝酸銨的進口、出口、儲存、監控是分開進行，釜山港在妥當管理方面存有漏洞。據悉，釜山港務局負責安排運載船隻進出口的時間，釜山海洋與漁業局則負責決定這些船隻是否可進出港或卸載。

    當船隻獲批准並卸下硝酸銨後，這些物質由私人碼頭營運商進行儲存和管理，之後由釜山消防災難本部進行定期檢查，以確保其受到安全管理。

    釜山海洋與漁業局官員表示，「截至週一，港口共有62個貨櫃的硝酸銨，我們完全注意到，有關硝酸銨管理的相關法規是分散的，責任劃分給不同單位。我們將與有關當局討論建立一個系統化的管理制度。」

    私人企業「釜山港碼頭」（Busan Port Terminal）則斷言當地的硝酸銨是安全的。該公司經營2個碼頭，負責儲存硝酸銨和管理其運輸。

    「釜山港碼頭」指出，貝魯特和釜山之間有根本的區別。在貝魯特，硝酸銨未經適當包裝以散裝儲存在倉庫中，但釜山的硝酸銨已按照國際法規安全包裝，保存在數公分厚的鋼製容器中，能夠抵抗火災和爆炸。

    「釜山港碼頭」說，「此外，這些貨櫃在港口停留的時間不超過10天，因為碼頭經營者會對有害物質收取附加費用。」

    針對貝魯特港口大爆炸，黎巴嫩當局認為，在不安全條件下儲存在港口大倉庫多年的約2750公噸硝酸銨，釀成週二的大爆炸。

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