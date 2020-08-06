儲量是貝魯特爆炸4倍！ 澳洲人要求硝酸銨工廠搬走

黎巴嫩首都貝魯特4日發生驚天大爆炸，疑似是囤放在港口的2750公噸硝酸銨釀禍，也引發全球關注硝酸銨儲放安全的問題。（歐新社）

2020-08-06 19:47:53

〔即時新聞／綜合報導〕黎巴嫩首都貝魯特4日發生驚天大爆炸，疑似是囤放在港口的2750公噸硝酸銨釀禍。澳洲紐卡斯爾（Newcastle）有一座大型硝酸銨工廠，據報儲量是貝魯特爆炸量的4倍，當地居民長期要求工廠搬遷。

《路透》報導，貝魯特港口大爆炸迄今死亡人數已上升到145人、5000多人受傷，黎巴嫩當局認為，在不安全條件下儲存在港口大倉庫多年的約2750公噸硝酸銨，釀成週二的大爆炸。

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據悉，澳洲化工巨頭奧瑞卡（Orica）公司在紐卡斯爾港口的袋鼠島（Kooragang Island）工廠內存儲了約6000公噸至1萬2000公噸的硝酸铵，遠遠高於貝魯特倉庫的儲量，大量的高爆炸性材料庫存也讓當地民間團體要求奧瑞卡搬走工廠。

化學工程師兼社區活動人士克雷格（Keith Craig）告訴當地媒體，這個地方絕對不適合生產和儲存這種危險材料。克雷格與其他300人所屬的當地社區團體要求奧瑞卡搬走工廠或減少工廠硝酸銨的儲量。

對此，奧瑞卡發聲明表示，該公司遵循所有國際標準和法規，確保製造和供應的各個階段都安全，強調「硝酸銨的儲存區防火，完全由非易燃燒材料打造」，並指只有在「極為疏忽」的情況下才會使硝酸銨爆炸。

奧瑞卡指出，貝魯特爆炸有關的影片顯示，有煙火爆竹存放在硝酸銨倉庫附近。另有報導稱，疑似是焊工引起火災。該公司說，不能把貝魯特的情況與嚴格監管硝酸銨的澳洲企業相提並論。

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