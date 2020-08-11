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    武漢肺炎》俄疫苗刻意命名「史普尼克5號」 美智庫：恐適得其反

    俄羅斯成為全球第一個註冊武漢肺炎疫苗的國家，並宣布將其命名為「史普尼克5號」（Sputnik V）。（彭博）

    俄羅斯成為全球第一個註冊武漢肺炎疫苗的國家，並宣布將其命名為「史普尼克5號」（Sputnik V）。（彭博）

    2020-08-11 21:42:42

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯今（11）日成為全球第一個註冊武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗的國家，並宣布將其命名為「史普尼克5號」（Sputnik V），做為未來在國際市場販售的名稱。

    綜合外媒報導，俄國疫苗命名參考在冷戰時期，蘇聯向太空發射、世界上第一顆進入行星軌道的人造衛星「史普尼克1號」（Sputnik 1），其開啟了蘇聯與美國持續20多年的太空競賽。

    俄羅斯直接投資基金（RDIF）執行長德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）說，俄國已經收到20多個國家下訂這款新註冊疫苗，總數超過10億劑。

    俄國迅速推出該疫苗使一些國際科學家質疑莫斯科是否在穩固的科學和安全性之前，更重視國家聲譽。疫苗命名也看出普廷（Vladimir Putin）政府如何將疫苗競賽視為民族自豪感和全球競爭的重點。

    華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）高級副總裁莫里森（J. Stephen Morrison）表示，「這是在改變規則，這是偷工減料...這是一項重大發展且始於普廷，他需要贏」。

    莫里森說，這就像回到「史普尼克1號」發射的時候，「重提俄國科學的輝煌歲月，使俄國的宣傳機器全面運轉。我認為這可能適得其反」。

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