嚇人！英國伯明罕工業區大火 濃煙直竄雲霄

2020-08-11 23:03:30

〔即時新聞/綜合報導〕英國伯明罕(Birmingham)工業區當地時間10日晚間傳出塑膠工廠火警,現場火勢猛烈,大量黑煙直竄天際,消防單位動員了超過100人漏夜搶救,才終於控制住火勢。

綜合外媒報導,英國伯明罕工業區一座塑膠廠的倉庫發生大火,濃密黑煙直衝天際,十分驚人,附近居民紛紛緊閉門窗,深怕受有毒氣體影響,當地部分道路也緊急封閉,造成交通壅塞。

當地消防局出動了50人、10輛消防車趕往救火,但火勢太猛烈,於是趕緊再派出加倍的人力支援,經過整晚撲救,火勢才被控制,所幸無人傷亡,但起火原因仍需調查。

消防局表示,「數十英里內都有人因為看見大火與濃煙打電話報案」。指揮官沃恩斯(Sarah Warnes)說:「儘管又熱又艱苦,但消防員仍運用專業技能將火勢控制住,並未波及其他房屋。」

目擊者戴姆普娜(Dympna Wilson)表示,她當時聽見了好幾次爆炸聲,出來看只看見滿天的黑煙,很擔心火勢會波及其他房子,還說「有些鄰居家裡停電,希望沒有人受傷。」

@WestMidsFire @WMPolice @OFFICIALWMAS @WMASHART on scene at a large scale fire in #tyseleyindustrialestate #smallheath #tyseley #birmingham Please stay indoors and keep doors and windows closed in the local area pic.twitter.com/r8JT5oAuF4

Following this incident through the night last night one thing is certain; if it hadn’t been for the hard work, and assertive firefighting by @WestMidsFire crews the impact of this fire on other businesses/local community could have been far greater and longer lasting. ????????????????‍????????????‍???????? pic.twitter.com/xPicSMxRmC