印度班機失事18死 倖存者居家隔離還原「最後數分鐘」

印度快運航空1架班機日前不幸發生空難。（歐新社）

2020-08-11 14:25:42

〔即時新聞／綜合報導〕印度快運航空（Air India Express）1架編號IX 1134、載有190人的班機，7日晚間於天氣不佳情況下降落卡利克特國際機場，卻不幸衝出跑道墜入山谷，包含2名駕駛員共18人身亡。1名當時坐在機艙後座的倖存者優素福（Yuojin Yusuf），近日向《BBC》還原事故發生前最後幾分鐘的狀況。

《BBC》報導，優素福雖於空難中受傷，但命大逃過死劫。他表示，感謝老天爺保佑，嘴唇與手部雖受了點傷，但人平安，目前正在居家隔離。據悉，其中1名罹難者被驗出感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）後，當局決定機上所有乘客都得接受病毒檢測。

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優素福指出，飛機預計降落前45分鐘，乘客們開始把安全帶繫好，但20分鐘後仍在繞圈飛行，他認為可能是天氣惡劣影響駕駛能見度；原本聽見廣播通知即將降落，但機長話還沒講完，聲音突然斷掉，「2、3分鐘後我們就墜毀了」。

「一切都發生得很快」，優素福憶述，整台飛機「快速移動、撞到了東西，然後墜毀」，中間不時夾雜著乘客此起彼落的尖叫哭聲，他也是後來才發現強烈撞擊導致機體從中間斷開，但他的位置靠近機艙後半部，比前方乘客幸運得多，未受到重傷，離開機場後便一直在家隔離，他也向罹難者表達哀悼慰問之意。

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