黎智英離開旺角警署 傳被押往西貢遊艇會搜查

黎智英整夜被拘留在旺角警署，今（11日）被帶離警署，據悉前往西貢一遊艇會搜查。（法新社資料照）

2020-08-11 11:07:37

〔即時新聞／綜合報導〕壹傳媒創辦人黎智英與數名高層昨天（10日）遭香港警方以涉嫌違反《港版國安法》逮捕，引起各界譁然，黎智英整夜被拘留在旺角警署，今（11日）被帶離警署，據悉前往西貢一遊艇會搜查。

綜合香港媒體報導，壹傳媒創辦人黎智英昨被捕後，整夜被拘留在旺角警署內，今早10時許，黎搭乘警方7人車離開警署，據悉將被押到西貢一遊艇會搜查；針對此次帶捕行動，香港國安處昨深夜表示，所有被捕人現正被扣留調查，警方行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。

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