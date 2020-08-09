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    武漢肺炎》越南增31例 星國單日新病例仍破百

    新加坡本日新增175例確診。（歐新社）

    新加坡本日新增175例確診。（歐新社）

    2020-08-09 22:38:05

    〔即時新聞／綜合報導〕越南今（9）日通報新增31例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診，並有1人不治身亡。目前，越南的武漢肺炎病例數累計達841例，11人死亡。

    《路透》報導，越南衛生部門表示，31起新病例都與峴港有關聯。自峴港爆發疫情以來，己有355人確診。

    印尼今日新增1893例確診，以及65人死亡。目前印尼累計12萬5396例確診，另有5723人不治。

    菲律賓今日新增3109例確診病例，61人死亡。菲國累計確診數為12萬9913例，累計死亡數2270人。而61死的紀錄也為7月18日以來最高。

    《海峽時報》（The Straits Times）報導，新加坡通報8月9日國內有175例新增武漢肺炎病例，其中1例為社區感染，另有3例歸類為境外移入。

    星國累計確診5萬5104例，27人死亡。目前並無病患需要使用到加護病房，同時截至週六（8日），已有4萬8568名患者康復出院。

    馬來西亞衛生部今日宣布新增13例確診，其中檳城有3起，檳城首席部長曹觀友表示，已與3名病患的接觸者取得聯繫並進行了病毒檢測，大多數人為陰性。

    馬來西亞目前累計確診數為9083例，另有125人死亡。

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