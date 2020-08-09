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    捷克公寓失火11死10傷 消防隊長：36年首見

    捷克城鎮波胡敏1棟公寓爆發猛烈火災。（歐新社）

    捷克城鎮波胡敏1棟公寓爆發猛烈火災。（歐新社）

    2020-08-09 10:41:46

    〔即時新聞／綜合報導〕捷克城鎮波胡敏（Bohumín）於昨（8日）發生一起罕見的嚴重火災，一棟13層的公寓疑遭人縱火，導致11人喪生，另有10人受傷，目前警方已逮捕一名涉嫌縱火的男子。當地消防隊長表示，自己工作了36年，第一次見到這樣猛烈的公寓火災。

    綜合外媒報導，居住在這棟公寓的居民卡琳·希普科娃（KarinŠípková）表示，當她回家時發現公寓竟燃起熊熊大火，趕緊通報消防隊前來滅火，警察2分鐘後也趕到了，並在她面前逮捕了一名涉嫌縱火的50多歲男子，該男子也滿不在乎的坦承是自己放的火，希普科娃猜測可能是家庭糾紛引發的慘案，警方則不願透露細節，表示仍在調查中。

    報導提到，當地消防員發言人盧卡斯·波普（Lukas Popp）指出，這場大火的起火點在11樓，共有3名成年人、3名孩子、1隻狗葬生火場；另有5人為了逃離火場，從12樓窗戶一躍而出，傷重不治；現場還有10人受到輕重傷，包括2名消防員和1名警察。

    報導補充，當地消防隊長弗拉基米爾·弗列克（Vladimír Vlček）表示，一棟公寓爆發如此猛烈的火勢相當罕見，「通常只有一個房間會被燒毀，但這裡卻發生了猛烈的火災，還在極短的時間內摧毀了整棟公寓」、「我在消防局工作了36年，從未碰過這樣的事」。

    火災造成11人喪生、10人受傷，目前警方已逮捕一名涉嫌縱火的男子。（歐新社）

    火災造成11人喪生、10人受傷，目前警方已逮捕一名涉嫌縱火的男子。（歐新社）

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