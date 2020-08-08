港媒：10多名外國駐港記者簽證遭拖延

港媒報導，在中國和美國政府互相威脅限制對方記者簽證之下，10多名外國駐港記者的工作簽證申請或續簽遭拖延。圖為眾多記者在香港立法會工作。（路透）

2020-08-08 16:07:28

〔中央社〕據報導，在中國和美國政府互相威脅限制對方記者簽證之下，10多名外國駐港記者的工作簽證申請或續簽遭拖延。

香港網媒眾新聞今天在報導中表示，遭拖延簽證的記者有來自美國紐約時報、華爾街日報、有線電視新聞網（CNN）、彭博，以及總部設在英國的路透社及英國廣播公司（BBC）等。

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但報導表示，目前難以確定是否因為中美博奕，還是因為武漢肺炎疫情導致駐港記者簽證遭延誤。

報導指出，綜合多方消息，早前宣布部分數位媒體運作遷往南韓首爾的紐約時報是這次延遲簽證的「重災區」，外傳該報有至少6、7名記者的簽證遭拖延，至今仍未獲確認。

另外，華爾街日報及CNN也有記者簽證等候數月仍未獲批。

報導又指出，簽證遭拖延的涉事記者不一定是美國國籍，以及不一定報導香港或中國政治新聞。

據報導，紐約時報、彭博、BBC、CNN、華爾街日報都拒絕或回應記者證遭拖延一事。

報導表示，中美兩國關係緊張，中國今年初先後驅逐華爾街日報、紐約時報及華盛頓郵報記者，以報復美國將新華社、中國環球電視網、中國日報、人民日報等列為外國使團。

中國外交部同時規定上述3家美國媒體的記者不能在港工作。

5月8日起，美國把中國駐美記者簽證期限縮短至90日，到本月6日到期時，中國駐美記者尚未獲延長簽證，部分人士可能要離美。

香港外國記者會（FCC）前天曾發表聲明，指駐港記者新簽證或續簽遭延遲，影響多名不同國籍的記者，妨礙他們的工作，情況非常不尋常。

FCC強調，反對將記者簽證作為國際爭議中的武器，呼籲中美兩國不要互相採取反制行動。

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