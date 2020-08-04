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    美國拒給中國記者續簽 中外交部氣噗噗：霸權欺凌

    對於美方可能拒給中國記者續簽，中國外交部發言人汪文斌（見圖）今（4）日表示，如果美國一意孤行，中方必將被迫作出正當反應，堅決維護自身的正當權益，並稱美方是赤裸裸雙標、霸權欺凌。（法新社資料照）

    對於美方可能拒給中國記者續簽，中國外交部發言人汪文斌（見圖）今（4）日表示，如果美國一意孤行，中方必將被迫作出正當反應，堅決維護自身的正當權益，並稱美方是赤裸裸雙標、霸權欺凌。（法新社資料照）

    2020-08-04 19:37:17

    〔即時新聞／綜合報導〕美國日前將多家中國官方媒體機構認定為「外國使團」，限制在美記者人數及權限，中國則驅逐美國記者作為報復，美方則可能拒給中國記者續簽。對此，中國外交部發言人汪文斌今（4）日表示，如果美國一意孤行，中方必將被迫作出正當反應，堅決維護自身的正當權益，並稱美方是赤裸裸雙標、霸權欺凌。

    美國國土安全部5月8日宣布，將來自中國境內的駐美記者簽證停留期限制在90天內，這也意味著中國駐美記者的簽證每隔3個月便需申請延期。中國外交部今下午召開例行記者會，就有記者提問「如果美方拒絕給中國記者續簽，中國是否會做出回應，美方在香港的記者是否會受到影響？」。

    對此，汪文斌表示，今年5月8日，美方將中國駐美記者簽證停留期限大幅縮短至90天以內，每3個月要重新申請延期，中方有關記者均早已向美方提交了簽證的延期申請，但至今尚無一人獲得美方的明確回覆。「有一段時間以來，美方出於冷戰思維和意識形態偏見，不斷增強對中國媒體的政治打壓。」

    汪文斌強調稱：「中國媒體記者恪守新聞職業道德，秉持客觀、公正、真實、準確的原則，在包括美國在內的世界各地開展正常的新聞報導。美方有關行徑嚴重干擾中國媒體在美開展正常報導活動，嚴重損害中國媒體聲譽，嚴重干擾了國家正常的人文交往。」

    汪文斌不滿地說，美方一方面標榜新聞自由，另一方面卻對中國媒體在美國正常採訪進行干預，橫加阻撓，暴露出美方所謂新聞自由的虛偽心，是赤裸裸的雙重標準和霸權欺凌。

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