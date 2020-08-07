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    美台互動升級！《彭博》：川普正測試中國「紅線」

    《彭博》認為，美方正在測試中國對台灣的底線。（路透檔案照）

    《彭博》認為，美方正在測試中國對台灣的底線。（路透檔案照）

    2020-08-07 22:45:43

    〔即時新聞／綜合報導〕美方近期先宣布派出衛生部長到訪台灣，接著又被爆料川普政府有意售台無人機，《彭博》對此認為，川普正在測試中國的「紅線」在哪，有分析指出，美國做出這些舉動，是為了回應中國對台灣蔡英文政府施壓。

    《彭博》報導，中國「共產黨的民族主義小報《環球時報》」5日以社論嚴厲抨擊美方對台立場；國台辦發言人馬曉光更抨擊民進黨甘當「旗子」與美勾結謀利，稱此行徑不會成功；中國外交部發言人汪文斌更揚言要對美方進行反制，也強調中方反對台美正式互動。

    報導指出，中國長期以來將台灣視為與美國關係中最敏感的問題，並警告川普政府不要違反「紅線」，但「那條線」的實際位置卻不清楚，而美國政界正在使用「北京劇本中的一頁」來測試中國的底線在哪，自從中國2017年挖走台灣前友邦聖多美普林西比、巴拿馬後，美方開始對中國採取強硬路線，制定一連串友台法案，使軍艦航行台灣海峽，並增加台灣的防衛能力。

    胡佛研究所（Hoover Institution）客座研究員卡里斯·鄧普曼（Kharis Templeman）表示，美方舉動是為了回應中國對台施壓，而北京也不斷為了增加壓力而努力，但現在美國已經反覆做出實際回應，如果北京不喜歡美國派出內閣官員訪台，「，也許他們應該停止派軍機進入台灣的防空識別區」。

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