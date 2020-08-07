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    美積極拉攏印度抗中 推動「四方安全對話」成正式會談

    印度總理莫迪（前）與中國國家主席習近平（後）2016年出席在印度舉行的金磚四國峰會時，各自與其他領袖握手致意。（美聯社檔案照）

    印度總理莫迪（前）與中國國家主席習近平（後）2016年出席在印度舉行的金磚四國峰會時，各自與其他領袖握手致意。（美聯社檔案照）

    2020-08-07 22:56:44

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐6日與印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）通電話，不點名地談到中國最近在印太地區的「破壞穩定行動」，兩國同意在今年稍晚，與日本、澳洲舉行四方安全對話，印度官方消息人士說，雙方正積極推動為因應中國「四方安全對話」成為正式的四國對話平台。

    美國國務院首席副發言人布朗（Cale Brown）說明，龐皮歐與蘇杰生討論致力對抗武漢肺炎（新型冠狀病毒病，Covid19）疫情，支持阿富汗和平進程，以及印太地區最近發生的「破壞穩定行動」等議題；國務院的聲明沒有直接點名中國，但是多家印度媒體認為，聲明所說「破壞穩定行動」，意指日前中國解放軍在中印邊境拉達克東部與印度軍隊發生暴力對峙、中國軍方近日在東海、台海和南海頻頻出沒等行動。

    布朗說，雙方「同意繼續就一系列區域與國際問題密切合作，並期待今年稍晚舉行四方安全對話，以及美印外交與國防2+2部長級對話。」

    蘇杰生7日發推文談他前晚和龐皮歐的電話會談，「討論了近期以『四方安全對話』的形式舉行會議」。

    四方安全對話是為因應中國擴張勢力，2007年由日本首相安倍晉三提議建立的非正式安全論壇，成員包括美國、印度、日本和澳洲。印度官方消息人士指出，雖然美印兩國最近已就一些議題對話，但是現在主要推力在「四方安全對話」，兩國也正迅速行動，要讓這個不定期舉行的會談成為正式機制。

    「美國之音」7日報導，美國國會眾議院外交委員會民主黨籍議員恩格爾（Eliot Engel）以及共和黨議員麥考（Michael McCaul）日前聯合致函蘇杰生，指值此印度面臨中國侵略兩國邊境，美國與印度雙邊關係的重要性、密切性都大為提高，兩國建立更加緊密的關係更形重要，「中國的侵略是中國政府在整個印太地區非法、挑釁地侵略領土的一貫手法，美國會繼續堅定支持印度捍衛主權和領土完整」。

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