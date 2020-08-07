情侶開房遭偷拍！ 激戰3天...5萬人看光光

中國一對大學情侶日前到蘇州旅遊，並到當地一間飯店開房激戰3天，沒想到男方事後卻在網路上發現兩人在旅館的親熱影片，驚覺被偷拍，讓他更崩潰的是，這段40分鐘的床戰片已經超過5萬人觀看。（圖擷取自微博）

2020-08-07 19:04:29

〔即時新聞／綜合報導〕民眾出遊住宿千萬要特別小心！中國一對大學情侶日前到蘇州旅遊，並到當地一間飯店開房激戰3天，沒想到男方事後卻在網路上發現兩人在旅館的親熱影片，驚覺被偷拍，讓他更崩潰的是，這段40分鐘的床戰片已經有超過5萬人觀看。

綜合中媒報導，來自北京的李姓男大生和女友日前前往蘇州旅遊，旅程三天全都住同家飯店，住的時候並無察覺異狀，旅途結束返家後，某天突然收到朋友傳來的訊息，點進去一看竟是自己和女友嘿咻的影片，原來兩人在房內親熱的畫面，全都被針孔攝影機拍下來。

請繼續往下閱讀...

報導指出，整段長達40分鐘的「活春宮」影片明顯有經過剪輯，而讓男大生氣憤的是，影片流出沒多久，就有超過5萬多人瀏覽過，讓他氣炸直呼，「住了3天，就拍了3天，就沒有停過！」事後火大報警處理。

警方獲報後，迅速到男大生所住的旅館調查，發現嫌犯是一名慣犯，錄影鏡頭都藏得非常隱密，還發現嫌犯已偷拍不少客人的私密影片，目前已將他逮捕。警方也提醒，容易被放針孔的位置，包含房內空調出風口、床頭鬧鐘、植物花盆內、窗簾桿頭部、馬桶圈、浴室通風口、魚缸、USB充電頭、床頭，這些地方都得特別小心。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法