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    派衛生部長來台之際 川普再轟中國散播病毒

    美總統川普再轟中國讓武漢肺炎擴散至全球。（美聯社）

    美總統川普再轟中國讓武漢肺炎擴散至全球。（美聯社）

    2020-08-07 08:55:43

    〔即時新聞／綜合報導〕美國境內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，美總統川普再將砲火對準中國，指其防控疫情不力導致全球超過70萬人死亡。

    《路透》報導，川普當地時間週四再度深化他對中國防控疫情失敗的不滿，認為中國或許是刻意讓病毒擴散，「中國做了糟糕的事情，無論是有意為之還是無能失職。」

    川普因為疫情與經濟問題支持度下滑，2020總統大選民調也落後民主黨候選人、前副總統拜登。拜登昨日發出聲明痛批美中第一階段貿易協議「根本失敗」，指該協議無強制力、不可強制執行，放任北京做出模糊、脆弱和老調重彈的承諾，以致中國能繼續向其國企提供有害補貼、並竊取美國創新想法。

    報導中提到了川普政府近來一系列對中措施，包括在週四簽署了一份行政命令，將醫療用品、裝備的關鍵原料供應鏈帶回美國，以及高階顧問力促2022年1月前把不符美國審計要求的中國企業從交易市場除名，現在更傳出美方有意出售出售至少4架「海上衛士」無人機給台灣。

    然而，讓已經緊繃的美中關係更劇烈的，莫過於衛生部長阿札爾將於9日率團訪問台灣，與總統蔡英文、防疫指揮官陳時中等人會面。阿札爾日前受訪時，讚揚台灣應對疫情表現非凡，在國際社會中一向是資訊透明、合作與協調典範。

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