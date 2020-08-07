美學界章魚哥 這回不選川普

過去30多年來神準預測歷屆美國總統大選結果、4年前曾鐵口直斷川普當選的美國歷史教授李奇曼，5日再度預言，民主黨準總統候選人拜登將入主白宮。（取自紐約時報網站）

2020-08-07 05:30:00

〔編譯張沛元／綜合5日外電報導〕自1984年以來屢次鐵口直斷美國總統大選結果的美國學者李奇曼（Allan Lichtman）5日再開金口，預測民主黨準總統候選人拜登會擊敗尋求連任的川普總統入主白宮。

4年前獨排眾議稱川普會擊敗當時民調領先的民主黨對手希拉蕊、甚至神準預測川普上台後被彈劾的美利堅大學歷史教授李奇曼，5日投書紐約時報再度預言，認為根據他的預測模式，拜登將入主白宮。李奇曼表示，美國大眾會判定川普在總統任內做得很失敗，犯下大錯，誤以為能靠耍嘴皮子讓自己從美國所面臨的疫情、社會正義與經濟衰退等危機中脫身。

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李奇曼的預測法大抵忽略當代政治專家奉為圭臬的民調分析與搖擺州票數，改以13個被稱為「入主白宮關鍵」的類別進行分析，包括長短期經濟是否有所表現、是否出現社會騷動、重大外交軍事失敗與成功、現任者與挑戰者魅力、政策改變、政黨使命、是否出現第三黨、現任者黨內是否出現競爭、現任總統是否追求連任、現任總統所屬政黨的提名是否發生激戰。這13個關鍵各有一句敘述供進行真偽驗證，李奇曼的預測顯示，13個關鍵句中，有7個被判定為偽（有利於拜登），故預測拜登能勝選。

拜登尚未對此發表評論；川普競選團隊發言人墨托（Tim Murtaugh）則回嗆，選舉結果將由美國人民、而非學者或教授定奪。拜登的競選團隊5日以染疫風險為由宣布，拜登將在德拉瓦州老家、而非親臨本月17到20日在威斯康辛州密爾瓦基舉行的民主黨全代會現場，發表接受提名演說。意味本就幾乎改為視訊的民主黨全代會，將全面以視訊方式舉行。

共和黨方面，川普5日受訪時透露，打算在白宮發表接受提名演說，此舉較省錢與大幅減少人員移動，但稱一切尚未定案。

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