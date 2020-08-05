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    美衛生部長將訪台 美國國務院：重申華府對台支持

    美國衛生部長阿札爾近日將訪台。（美聯社）

    美國衛生部長阿札爾近日將訪台。（美聯社）

    2020-08-05 23:59:00

    〔中央社〕美國衛生部長阿札爾近日將訪台，是台美斷交以來訪台層級最高的美國內閣官員。美國國務院今天表示，阿札爾訪台行程符合「台灣旅行法」，也重申美國長期政策與對台灣的支持。

    美國衛生部昨天宣布，衛生部長阿札爾（Alex Azar）近日將造訪台灣，是睽違6年來首位訪台的美國內閣級官員，層級也是1979年美台斷交以來最高。阿札爾將代表美國總統川普與資深台灣官員及防疫專家會晤，討論美台夥伴關係、疫情應對及全球衛生等議題。

    根據外交部，阿札爾訪台期間將晉見總統蔡英文，並預計拜會外交部長吳釗燮、衛生福利部長陳時中等。

    美國國務院今天以背景方式回覆中央社記者詢問時表示，阿札爾訪台行程重申美國長期政策及對台灣的支持，也符合2018年3月上路的「台灣旅行法」。

    「台灣旅行法」是繼1979年「台灣關係法」生效後，美國通過的首部與台灣直接相關的國內法，旨在打破美台斷交後諸多外交限制，鼓勵雙方各層級官員互訪與交流。

    美國國務院表示，如同美台雙方3月18日發表的聯合聲明所指，美台增強在抑制2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）擴散及舒緩疫情衝擊的合作，方式包括專家交流、資訊互享工作坊，以及捐助醫療物資給有需要國家。

    美國國務院指出，台灣擁有蓬勃民主並是股良善力量，世界各國若能對成功抑制疫情的「台灣模式」，及台灣為國際社會所做的慷慨貢獻與提供的專業知識有更多了解，想必能受益良多。

    美國國務院最後說，美方過去數十年來遵循「台灣關係法」，透過美台高階代表互訪等方式與台灣維繫強健非官方聯繫；美方基於美中三公報與「台灣關係法」的一中政策仍不變。

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