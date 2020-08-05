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    南韓精神科醫生遭病人刺死 2年已3起

    南韓釜山一名精神科醫生被他的病患持刀刺殺身亡，這是該國過去2年內第3起類似事件。圖為2018年12月遭病人刺殺身亡的首爾江北三星醫院精神科醫生。（歐新社）

    南韓釜山一名精神科醫生被他的病患持刀刺殺身亡，這是該國過去2年內第3起類似事件。圖為2018年12月遭病人刺殺身亡的首爾江北三星醫院精神科醫生。（歐新社）

    2020-08-05 22:25:41

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓警方今（5）日表示，一名精神科醫生被病患持刀刺殺身亡，這是該國過去2年內第3起類似事件。

    《韓聯社》報導，釜山一名50多歲的醫師在當地時間今日上午9時25分（台灣時間8時25分）在精神病院被病人持刀刺殺後不治。涉嫌行凶的病人是60多歲男子，他還在醫院噴灑易燃物質，攀上醫院窗戶與警方對峙後已被逮捕。

    凶嫌告訴警方，他對醫院要求他出院感到不滿。據悉，這名患者被發現在醫院抽菸後，被要求出院。警方表示將進一步調查，以釐清男子行凶的真正動機。

    報導指出，這起命案是南韓過去2年中第3起類似事件。2018年12月，首爾江北三星醫院（Kangbuk Samsung Hospital）一名精神科醫生在辦公室被患者持刀殺害。去年1月，一名精神科醫生在首爾西北部一家精神病院被患者持刀襲擊，所幸只是受傷。

    江北三星的醫生身亡後，引發南韓社會關注醫療人員的安全問題，促使國會修法加重懲處。

    根據2019年4月通過的法案，醫務人員在值班時遭襲擊身亡，攻擊者面臨至少5年監禁，最重無期徒刑。在被害人受傷的情況下，攻擊者面臨最高7年徒刑和1000萬韓元（約新台幣27萬元）以上罰款。

    去年10月，上訴法院判處殺害江北三星醫生的凶手25年徒刑。

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