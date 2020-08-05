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    貝魯特大爆炸原因曝光！ 疑高溫下「焊接火花」引爆巨量硝酸銨

    黎巴嫩首都貝魯特港區4日發生大爆炸，至少造成78人死亡，超過4千人受傷。（法新社資料照）

    黎巴嫩首都貝魯特港區4日發生大爆炸，至少造成78人死亡，超過4千人受傷。（法新社資料照）

    2020-08-05 12:55:31

    〔即時新聞／綜合報導〕黎巴嫩首都貝魯特港區4日發生大爆炸，至少造成78人死亡，超過4千人受傷，爆炸衝擊波威力之大，附近民宅、大樓瞬間被粉碎、夷為平地，據信為存放在港多年的2750公噸硝酸銨引起。而安全服務部門也調查出硝酸銨起火原因，有人為了防止倉庫被竊，因此在華氏105度（約攝氏40.5度）的高溫下將倉庫大洞焊起，不料焊接火花卻意外引爆存放在另外一間倉庫的巨量硝酸銨而造成悲劇。

    綜合外媒報導，黎巴嫩首都貝魯特4日發生劇烈爆炸，現場升起蕈狀雲，港口地區幾乎被夷為平地，全市都受到爆炸波衝擊，死傷慘重，不少民眾驚恐表示，「戰爭都沒這麼嚴重」，而當局先前表示爆炸是由已在港口存放6年以上的2750公噸硝酸銨「不明原因」引爆引起，現在安全服務部門也說明，初步判斷因是有人發現另一座倉庫上有個大洞，為防止物品被竊，因此在華氏105度（約攝氏40.5度）的高溫下進行「焊接」工作，不料火花卻意外引爆存放在另外一間倉庫的2750公噸硝酸銨。

    黎巴嫩當局在6年前經查緝沒收一批重達2750噸的硝酸銨，儲放在貝魯特港的一間倉庫中，但卻沒有實施任何額外的安全防護，直接讓炸彈原物料暴露在環境中，總統奧恩（Michel Aoun）表示，上述情況令人「無法接受」，誓言究責到底，嚴加懲處。

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