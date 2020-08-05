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    貝魯特大爆炸》離爆炸點1.6公里 黎巴嫩總理府內部慘況曝光

    黎巴嫩總理府巴卜達宮也受爆炸震波衝擊，窗戶玻璃全碎、大門被噴飛。（圖截自CNN報導）

    黎巴嫩總理府巴卜達宮也受爆炸震波衝擊，窗戶玻璃全碎、大門被噴飛。（圖截自CNN報導）

    2020-08-05 10:50:04

    〔即時新聞／綜合報導〕黎巴嫩首都貝魯特港口地區4日發生大爆炸，爆炸衝擊波威力之大，不只震撼全市，連240公里外的海島國家賽普勒斯居民都感受到震波。距離爆炸地點僅1.6公里的黎巴嫩總理府巴卜達宮（the Baabda Palace）也無法倖免，外媒曝光巴卜達宮慘況，只見窗戶玻璃全碎，大門直接被「噴飛」，所幸無人傷亡。

    黎巴嫩首都貝魯特港口地區4日發生大爆炸，附近民宅、大樓瞬間被夷為平地。（歐新社）

    黎巴嫩首都貝魯特港口地區4日發生大爆炸，附近民宅、大樓瞬間被夷為平地。（歐新社）

    綜合外媒報導，黎巴嫩首都貝魯特港口地區4日發生大爆炸，判斷是由附近存放2750公噸硝酸銨的倉庫釀禍，傷亡人數不斷增加，官員表示目前至少有78人當場身亡、超過4千人受傷。而距離爆炸地點僅1.6公里的黎巴嫩總理府巴卜達宮也受害，《CNN》曝光總理府內部的毀損狀況，只見窗戶全被衝擊波震碎，大門直接被「噴飛」到大廳裡，官員表示，爆炸波炸毀了走廊、大廳和入口的窗戶，巴卜達宮側邊的幾處門窗也被震到錯位，所幸無人傷亡。

    有民眾錄下爆炸影片，只見影片中附近民宅、大樓瞬間被爆炸波粉碎、夷為平地，總理府已是該區相對受損較不嚴重的建築。據悉，除了一般民眾外，總理迪亞布（Hassan Diab）的夫人和女兒也受傷，目前警消、軍隊仍在盡力搜救被困民眾，但因硝酸銨燃燒會釋放有毒氣體，增加救援難度。

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