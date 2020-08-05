為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    軍事威脅加劇 澳總理：建立印太同盟是「關鍵優先事項」

    澳洲總理莫里森今日（5日）表示，組成印太同盟是政府的「關鍵優先事項」，並且警告印太地區的軍事化步伐正史無前例的加快。（歐新社）

    澳洲總理莫里森今日（5日）表示，組成印太同盟是政府的「關鍵優先事項」，並且警告印太地區的軍事化步伐正史無前例的加快。（歐新社）

    2020-08-05 10:30:23

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲總理莫里森（Scott Morrison）今日（5日）表示，與理念相同的國家組成印太同盟是政府的「關鍵優先事項」，並且警告印太區域的軍事化步伐正史無前例的加快。

    綜合外媒報導，莫里森在「阿斯彭安全論壇」（Aspen Security Forum）發表演講，與會者還有許多政府和軍方的高層。莫里森指出，印太地區是現今戰略競爭的中心，他把領土爭端、軍事化加快、外國干涉、網路攻擊和假訊息宣傳列為印太區域的主要威脅。

    中澳關係近期因一些問題降溫，包括澳洲主張對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的起源進行國際調查，以及中國頒布「港版國安法」。在軍事上，澳洲上個月表示，未來10年內將增加40％的軍費，加強遠程軍事力量。

    莫里森表示，中國經濟崛起對全球、印太地區和澳洲是有利的，「但隨著經濟崛起，責任也會隨之增加」。在全球疫情期間，中國因在南海的軍事活動增加、網路攻擊升級，以及發動大規模的假訊息宣傳，遭到許多國家的指責。

    莫里森強調，美中兩國負有「特殊責任」，應共同遵守國際法，和平解決兩國間的爭端。

    莫里森也重申他對「消極全球主義」的批評，表示全球組織變得越來越不負責任，更容易操縱，失去了成員國信任，澳洲應推動「積極全球主義」，在追求共同目標時，平等、直接地與其他國家來往。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    和美國不同調 澳總理：尚無證據顯示TikTok有害
    2020-08-05 09:45

    和美國不同調 澳總理：尚無證據顯示TikTok有害
    澳洲前副防長 倡澳軍協防台灣
    2020-08-05 05:30

    澳洲前副防長 倡澳軍協防台灣
    澳總理公布新國防策略 10年投資5.5兆強化軍力 反制中國崛起
    2020-07-01 19:00

    澳總理公布新國防策略 10年投資5.5兆強化軍力 反制中國崛起
    劍指中國？ 澳洲未來10年軍費將增5兆台幣
    2020-07-01 12:47

    劍指中國？ 澳洲未來10年軍費將增5兆台幣
    防網路駭客攻擊 澳洲總理宣布再投268億台幣
    2020-06-30 14:21

    防網路駭客攻擊 澳洲總理宣布再投268億台幣
    中火環保很給力！空污排放砍半

    中火環保很給力！空污排放砍半
    不怕中國威脅貿易！澳洲總理︰決不放棄國家價值觀
    2020-06-11 12:40

    不怕中國威脅貿易！澳洲總理︰決不放棄國家價值觀
    國際今日熱門
    2020-08-04 23:17

    武漢肺炎》愛爾蘭確診數加速攀升 推機場隨機檢測

    2020-08-04 11:46

    疫情重創巴西 生活水準恐倒退10餘年

    2020-08-04 11:27

    中東衝突升溫 以色列空襲敘利亞軍事基地

    2020-08-04 12:49

    中國派員助港普篩惹議 外媒列出5大爭議點

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播