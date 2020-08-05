軍事威脅加劇 澳總理：建立印太同盟是「關鍵優先事項」

澳洲總理莫里森今日（5日）表示，組成印太同盟是政府的「關鍵優先事項」，並且警告印太地區的軍事化步伐正史無前例的加快。（歐新社）

2020-08-05 10:30:23

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲總理莫里森（Scott Morrison）今日（5日）表示，與理念相同的國家組成印太同盟是政府的「關鍵優先事項」，並且警告印太區域的軍事化步伐正史無前例的加快。

綜合外媒報導，莫里森在「阿斯彭安全論壇」（Aspen Security Forum）發表演講，與會者還有許多政府和軍方的高層。莫里森指出，印太地區是現今戰略競爭的中心，他把領土爭端、軍事化加快、外國干涉、網路攻擊和假訊息宣傳列為印太區域的主要威脅。

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中澳關係近期因一些問題降溫，包括澳洲主張對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的起源進行國際調查，以及中國頒布「港版國安法」。在軍事上，澳洲上個月表示，未來10年內將增加40％的軍費，加強遠程軍事力量。

莫里森表示，中國經濟崛起對全球、印太地區和澳洲是有利的，「但隨著經濟崛起，責任也會隨之增加」。在全球疫情期間，中國因在南海的軍事活動增加、網路攻擊升級，以及發動大規模的假訊息宣傳，遭到許多國家的指責。

莫里森強調，美中兩國負有「特殊責任」，應共同遵守國際法，和平解決兩國間的爭端。

莫里森也重申他對「消極全球主義」的批評，表示全球組織變得越來越不負責任，更容易操縱，失去了成員國信任，澳洲應推動「積極全球主義」，在追求共同目標時，平等、直接地與其他國家來往。

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