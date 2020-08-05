美國衛生部長艾薩將造訪台灣 美議員樂見其成

美國共和黨眾議員匡希恆（John Curtis）。（美聯社資料照）

2020-08-05 09:36:24

〔中央社〕美國衛生部長艾薩計劃下週訪問台灣，是睽違6年後首位訪台的美國部長級官員。共和黨籍眾議員匡希恆表示，樂見艾薩訪台，台灣防疫表現優異，派遣美國衛生部長到台灣特別適合。

美國衛生及公共服務部今天宣布，美國衛生部長艾薩（Alex Azar）近日將率團訪台，此行目的是與台灣討論疫情及公共衛生合作。據了解，艾薩訪台日期將落在8月10日至13日，預計將拜會總統蔡英文、外交部及衛生福利部官員。

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曾連署支持「台灣旅行法」（Taiwan Travel Act）、領銜提出助台灣鞏固邦交之眾院版「台北法」（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act，依全名起首字母簡稱為TAIPEI Act）的共和黨籍眾議員匡希恆（John Curtis）今天告訴中央社記者，他很高興聽到美國政府要派艾薩訪台，並期待看到相關造訪計畫的後續發展。

匡希恆表示，有鑒於台灣強而有力應對2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情的方式，派遣美國衛生部長訪問台灣尤其合適。

艾薩4月27日曾與衛生福利部長陳時中舉行電話會議討論疫情，並在事後推文感謝台灣與美國分享因應疫情的最佳實務經驗與資源。5月世界衛生大會（WHA）期間，艾薩也透過大會視訊會議為台灣發聲，並暗指中國疫情資訊不透明，讓許多人付出生命代價。

艾薩是繼2014年時任美國環保署署長吉麥卡錫（Gina McCarthy）訪台後，首位造訪台灣的美國內閣級官員，他同時也是「台灣旅行法」2018年3月生效後，首位訪台的美國高階官員。

「台灣旅行法」是繼1979年「台灣關係法」上路後，首部通過與台灣直接相關的美國國內法，旨在打破美台斷交後諸多外交限制，鼓勵雙方各層級官員互訪與交流。

在吉麥卡錫之前，最後一位訪台的美國部長級官員為2000年時任美國運輸部長史雷特（Rodney Slater）。

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