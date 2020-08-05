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    首頁　>　國際

    貝魯特大爆炸50死2700傷 可能是港區爆裂物造成

    2020-08-05 04:35:02

    〔中央社〕黎巴嫩首都貝魯特市中心附近今天發生大爆炸，衛生部長哈山宣布，爆炸造成至少50人喪生和2700人受傷。安全總局局長伊布拉欣表示，爆炸可能是放置在港區倉庫的爆裂物造成。

    法新社報導，哈山（Hamad Hassan）探視貝魯特一家醫院，接受數家電視台訪問時表示：「這是名副其實的災難。」

    伊布拉欣（Abbas Ibrahim）則表示：「似乎有一個倉庫放置多年前沒收的物質，似乎是高度易爆的爆裂物。」

    黎巴嫩總理狄亞布（Hasan Diab）宣布全國明天舉哀一天，並表示必須向造成這起「災難」的人究責，同時請求「友邦」提供協助。

    狄亞布說：「將會宣布這座自2014年一直在那裏的危險倉庫的全部真相。」

    總統奧恩（Michel Aoun）則要求召開「緊急」國防委員會會議。

    美國、英國、法國、伊朗和以色列等國都表示願意提供援助，波斯灣國家則向罹難者致哀。

    大爆炸威力強大，全市都感受到震波，住家窗玻璃被震碎，公寓陽台被震垮。

    黎巴嫩「國家通訊社」（NNA）和兩名安全消息人士稍早說，爆炸發生在貝魯特港區，區內有些倉庫放置爆裂物。另一名安全消息人士表示，港區內放置化學物品。

    居民在社群媒體分享的畫面顯示，圓柱狀濃煙從港區升起，接著是一聲大爆炸。

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