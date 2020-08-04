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    日本鄉民驚見「透明公廁」 PO到推特引爆熱議

    日本有鄉民近日在推特分享，他在東京澀谷區的公園發現「透明玻璃廁所」，引起網友熱議。（圖擷取自Twitter）

    日本有鄉民近日在推特分享，他在東京澀谷區的公園發現「透明玻璃廁所」，引起網友熱議。（圖擷取自Twitter）

    2020-08-05 00:13:40

    〔即時新聞／綜合報導〕日本有鄉民近日在推特分享，他在東京澀谷區的公園發現「透明玻璃廁所」，隨即引起網友們熱議，由於2014年九州的先例有所缺失，讓不少人質疑「智慧玻璃」的感測能力，以及廁所停電、故障等問題。

    綜合媒體報導，一位日本網友近日在澀谷的幾處公園驚見，公廁的牆板全變為透明，吸引推特網友熱烈討論；經查發現，澀谷的新式廁所採用「智慧玻璃」，藉由電流量操作液晶分子的排列，讓玻璃透明或不透明。

    九州大分市在2014年就曾推出感測人體的智慧玻璃廁所，但當時設計缺失太大，玻璃35秒內偵測不到「動作」，就會自動變成透明，遭到社會大眾批評。

    對於澀谷新蓋的智慧玻璃公廁，贊成的網友說，「設計可以避免偷拍人士躲在裡面」，但有更多網友質疑，「停電不就不能上」、「這也容易讓外面的壞人知道裡面有人」、「不敢用，怕故障」、「拿強磁靠近不知道會不會局部透明」。

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