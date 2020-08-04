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    印度宣布嚴審孔子學院 中國使館跳腳：都是印方自願申請合作

    中國透過孔子學院對外輸出影響力，已嚴重威脅全球學術及言論自由。（法新社檔案照）

    中國透過孔子學院對外輸出影響力，已嚴重威脅全球學術及言論自由。（法新社檔案照）

    2020-08-04 14:47:46

    〔即時新聞／綜合報導〕中印兩國緊張關係再升級，在宣布封殺微信、抖音等59款中國應用程式後，印度當局決定對該國的孔子學院進行審核，對此，中國駐印度大使館發布聲明，強調印度的孔子學院設立時都是印方自願申請合作，要求印方「避免將此政治化」。

    根據《新浪新聞》報導，中國駐印度使館發言人嵇蓉參贊被問及印度將嚴審孔子學院一事時表示，印度的孔子學院是基於該國近年日益旺盛的中文教學需求，印方自願申請與孔子學院合作，並在雙方大學簽署合作協議後設立。

    嵇蓉參贊指出，孔子學院的辦學模式一向以印度為主、中國僅從旁協助，強調「希望印度有關方面客觀公正看待孔子學院和中印高等教育合作，避免將此政治化，以維護兩國人文穩定發展」。

    《印度斯坦時報》此前報導稱，上月中多間安全機構向印度內閣秘書拉吉夫．高巴報告，稱中國透過電信和高等教育領域「高度滲透」印度社會，有鑑於此，印度當局決定在未來一週內，審核與該國7所院校合作建立的孔子學院和孔子課堂；還計劃審核印度理工學院、印度國家理工學院等印度知名學府與中國高校簽署的54份校際合作項目。

    印度目前共有4所孔子學院和3個孔子課堂，分別是韋洛爾科技大學孔子學院、孟買大學孔子學院、拉夫里科技大學漢語教學中心、金德爾全球大學漢語言培訓與研究中心，以及加爾各答中文學校孔子課堂、印度巴拉蒂大學廣播孔子課堂和曼格拉姆大學漢語教學中心。

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