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    武漢肺炎》病魔強襲 美國再增逾4.7萬例、佛州累計逼近50萬例

    佛州累計病例數破49.1萬例，恐將繼加州之後，成為第2個累計病例數突破50萬的州別。圖為佛州醫護人員工作情況。（法新社）

    佛州累計病例數破49.1萬例，恐將繼加州之後，成為第2個累計病例數突破50萬的州別。圖為佛州醫護人員工作情況。（法新社）

    2020-08-04 11:57:08

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續影響全球，美國境內疫情嚴重程度居冠全球，令人擔憂；據美國疾病預防控制中心（CDC）3日公告最新統計數字，美國單日新增逾4.7萬例，其中全美病例數冠軍的加州單日回報新增逾5.7千例確診，全美病例數排名亞軍的佛州累計病例數則破49.1萬例，恐將繼加州之後，成為第2個累計病例數突破50萬的州別。

    根據CDC3日公告最新單日統計，美國單日新增確診4萬7576例，新增死亡469例死亡病例，境內累計確診病例數達464萬9102例，累計死亡病例數達15萬4471例。

    觀察美國人口三大州狀況；其中以人口第一大州的加州，該州衛生單位回報單日新增確診數達5739例，另增32例死亡，使加州累計病例數達514萬901例，為全美目前唯一病例數突破50萬的州別。累計死亡病例數達9388例；加州累計確診病例數為全美之首，累計死亡病例數同時位列全美第三。

    美國人口第二大州德州方面，該州衛生單位回報單日新增確診數達5839例，另增37例死亡，德州累計病例數達44萬2014例，累計死亡病例數達7016例，為全美第三。

    美國人口第三大州為佛州，州內確診病例數為全美第二，該州衛生單位回報單日新增確診數達4866例，另增73例死亡，使佛州累計病例數達49萬1884例，逼近50萬大關，累計死亡病例數則達7157例。

    死亡病例數方面，紐約市內死亡病例已刷新至2萬3550例，確診數則以22萬7155例排名全美第四；紐澤西則以1萬5836例死亡病例居次，州內確診病例數則以18萬2350例排名全美第8。

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