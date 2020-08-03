軍情動態》「末日魚雷」可掀百米海嘯！俄羅斯神秘潛艦開始測試

「海神」核魚雷長達24公尺，直徑1.5公尺，內部有一個小型核反應爐作為動力，而魚雷本身也可裝備核彈頭。（美聯社）

2020-08-03 22:06:52

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯積極研發的戰略秘密武器、號稱讓西方世界膽寒的遠程核動力無人水下載具「海神」（Poseidon，又譯「波賽頓」）備受矚目。據《俄羅斯衛星網》1日報導，「海神」的首艘載體「別爾哥羅德號」（Belgorod，K-329）核潛艦已開始進行測試，預計在今年底服役，屆時可以搭載核彈頭或常規彈頭的「海神」在極隱密的狀況下進行全球部署。

長度達184公尺的「別爾哥羅德號」去年4月下水，是俄羅斯最大核潛艦，一次能搭載6枚「海神」。

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對北約潛艦攔截系統來說，「海神」是極為複雜的目標。專家認為，「海神」可以攜帶常規以及核彈頭，能夠摧毀大型水面目標，包括航空母艦。倘若攜帶核武器或是熱核武器，其威力足以讓敵方海軍基地灰飛煙滅，並號稱能製造100公尺海嘯，淹沒沿岸城市。

「海神」長達24公尺，直徑1.5公尺，內部有一個小型核反應爐作為推進動力，而其本身也可以裝備核彈頭，這意味著如果在裝備核彈頭進行攻擊時，核反應堆也將發生連鎖反應產生二次爆炸，讓威力加倍。

「海神」能從1000公尺深的水中發射，水中時速可達200公里（約110節），速度輾壓任何魚雷和潛艦，這使它能夠有效躲避北約的水下防禦，它可以從1萬公里遠程發射，對於航母戰鬥群和港口等重要目標構成嚴重的威脅，美國機械科技界的經典雜誌《大眾機械》（Popular Mechanics）甚至以「末日魚雷」（Apocalypse Torpedo）來稱呼這個俄羅斯新型武器。

長度達184公尺的「別爾哥羅德號」去年4月下水，是俄羅斯最大核潛艦。（YouTube影片截圖）

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