為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    軍情動態》「末日魚雷」可掀百米海嘯！俄羅斯神秘潛艦開始測試

    「海神」核魚雷長達24公尺，直徑1.5公尺，內部有一個小型核反應爐作為動力，而魚雷本身也可裝備核彈頭。（美聯社）

    「海神」核魚雷長達24公尺，直徑1.5公尺，內部有一個小型核反應爐作為動力，而魚雷本身也可裝備核彈頭。（美聯社）

    2020-08-03 22:06:52

    〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯積極研發的戰略秘密武器、號稱讓西方世界膽寒的遠程核動力無人水下載具「海神」（Poseidon，又譯「波賽頓」）備受矚目。據《俄羅斯衛星網》1日報導，「海神」的首艘載體「別爾哥羅德號」（Belgorod，K-329）核潛艦已開始進行測試，預計在今年底服役，屆時可以搭載核彈頭或常規彈頭的「海神」在極隱密的狀況下進行全球部署。

    長度達184公尺的「別爾哥羅德號」去年4月下水，是俄羅斯最大核潛艦，一次能搭載6枚「海神」。

    對北約潛艦攔截系統來說，「海神」是極為複雜的目標。專家認為，「海神」可以攜帶常規以及核彈頭，能夠摧毀大型水面目標，包括航空母艦。倘若攜帶核武器或是熱核武器，其威力足以讓敵方海軍基地灰飛煙滅，並號稱能製造100公尺海嘯，淹沒沿岸城市。

    「海神」長達24公尺，直徑1.5公尺，內部有一個小型核反應爐作為推進動力，而其本身也可以裝備核彈頭，這意味著如果在裝備核彈頭進行攻擊時，核反應堆也將發生連鎖反應產生二次爆炸，讓威力加倍。

    「海神」能從1000公尺深的水中發射，水中時速可達200公里（約110節），速度輾壓任何魚雷和潛艦，這使它能夠有效躲避北約的水下防禦，它可以從1萬公里遠程發射，對於航母戰鬥群和港口等重要目標構成嚴重的威脅，美國機械科技界的經典雜誌《大眾機械》（Popular Mechanics）甚至以「末日魚雷」（Apocalypse Torpedo）來稱呼這個俄羅斯新型武器。

    長度達184公尺的「別爾哥羅德號」去年4月下水，是俄羅斯最大核潛艦。（YouTube影片截圖）

    長度達184公尺的「別爾哥羅德號」去年4月下水，是俄羅斯最大核潛艦。（YouTube影片截圖）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    軍情動態》憂俄國趁大選犯境 白俄羅斯增兵防烏克蘭事件重演
    2020-08-03 17:15

    軍情動態》憂俄國趁大選犯境 白俄羅斯增兵防烏克蘭事件重演
    武漢肺炎》再添逾5千例確診 俄羅斯病例突破85萬大關
    2020-08-02 16:24

    武漢肺炎》再添逾5千例確診 俄羅斯病例突破85萬大關
    金融業聯合送暖 落實社會責任

    金融業聯合送暖 落實社會責任
    軍情動態》俄軍北方艦隊強化戰力 年底前將再接收6艘艦艇
    2020-08-02 11:56

    軍情動態》俄軍北方艦隊強化戰力 年底前將再接收6艘艦艇
    武漢肺炎》好快！ 俄國：10月開始接種疫苗
    2020-08-01 22:16

    武漢肺炎》好快！ 俄國：10月開始接種疫苗
    中火環保很給力！空污排放砍半

    中火環保很給力！空污排放砍半
    軍情動態》黑海交手頻頻 俄國蘇-27戰機昨再次攔截美偵察機
    2020-07-31 16:37

    軍情動態》黑海交手頻頻 俄國蘇-27戰機昨再次攔截美偵察機
    超級核子魚雷 俄考慮重啟研發
    2018-06-27 06:00

    超級核子魚雷 俄考慮重啟研發
    國際今日熱門
    2020-08-02 22:55

    這樣不專業？穿比基尼照樣救傷 女醫師po文反歧視

    2020-08-02 22:44

    以色列昨晚破萬人包圍總理官邸 怒吼要總理下台

    2020-08-02 23:59

    軍情動態》中印第5輪會談今舉行 預料圍繞班公錯問題

    2020-08-02 22:37

    對中國立場未明... 美媒：拜登若當選將大改川普外交政策

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播