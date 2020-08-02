港府想在中國大灣區推「境外投票站」 學者認為弊大於利

在港府藉著疫情惡化為由宣布立法會改選延後一年後，香港特首林鄭月娥更意圖推動「境外投票」，在中國境內設立投票站；有學者批評，此舉將破壞香港的選舉制度，「投票安排、如何監督都是問題」，認為弊大於利。（美聯社）

2020-08-02 17:32:53

〔即時新聞／綜合報導〕在港府藉著疫情惡化為由宣布立法會改選延後一年後，香港特首林鄭月娥更意圖推動「境外投票」，在中國珠江口的大灣區設立投票站；有學者批評，此舉將破壞香港的選舉制度，「投票安排、如何監督都是問題」，認為弊大於利。

根據《明報》報導，針對林鄭月娥所提出，在中國廣東省所規劃的都會區「粵港澳大灣區」推行「境外投票」的構想，有學者擔心這將會開啟「潘朵拉的盒子」；香港中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強表示，如果在大灣區設立境外投票站，「投票安排、如何監督，都會是問題」，且是否在「每個國家都能找到地點設投票站」，另外若採郵遞投票也可能出現舞弊疑慮，認為「境外投票不僅破壞投票制度，帶來的影響更是弊大於利」。

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有民主派認為港府此舉根本是「政治考量」，立法會民主派議員林卓廷批評，會選在大灣區推行「境外投票」是因為那邊是建制派票源，且若是在大灣區的香港選民想投給民主派，會因為在中國境內而有政治壓力。

現任中國政協香港委員劉兆佳也表示，香港的投票制度有別於外國以「國籍」來界定選民，香港是以居住地做為標準，若只限於大灣區的香港永久居民可境外投票，相對來說較容易推行；但劉兆佳也認為「北京當局未必會讓海外港人進行境外投票」，因為難以掌握這些港人的政治傾向，又擔心「擔心外部勢力協助民主派在海外拉票」，影響愛國者治國的方向。

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