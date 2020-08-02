為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    港府想在中國大灣區推「境外投票站」 學者認為弊大於利

    在港府藉著疫情惡化為由宣布立法會改選延後一年後，香港特首林鄭月娥更意圖推動「境外投票」，在中國境內設立投票站；有學者批評，此舉將破壞香港的選舉制度，「投票安排、如何監督都是問題」，認為弊大於利。（美聯社）

    在港府藉著疫情惡化為由宣布立法會改選延後一年後，香港特首林鄭月娥更意圖推動「境外投票」，在中國境內設立投票站；有學者批評，此舉將破壞香港的選舉制度，「投票安排、如何監督都是問題」，認為弊大於利。（美聯社）

    2020-08-02 17:32:53

    〔即時新聞／綜合報導〕在港府藉著疫情惡化為由宣布立法會改選延後一年後，香港特首林鄭月娥更意圖推動「境外投票」，在中國珠江口的大灣區設立投票站；有學者批評，此舉將破壞香港的選舉制度，「投票安排、如何監督都是問題」，認為弊大於利。

    根據《明報》報導，針對林鄭月娥所提出，在中國廣東省所規劃的都會區「粵港澳大灣區」推行「境外投票」的構想，有學者擔心這將會開啟「潘朵拉的盒子」；香港中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強表示，如果在大灣區設立境外投票站，「投票安排、如何監督，都會是問題」，且是否在「每個國家都能找到地點設投票站」，另外若採郵遞投票也可能出現舞弊疑慮，認為「境外投票不僅破壞投票制度，帶來的影響更是弊大於利」。

    有民主派認為港府此舉根本是「政治考量」，立法會民主派議員林卓廷批評，會選在大灣區推行「境外投票」是因為那邊是建制派票源，且若是在大灣區的香港選民想投給民主派，會因為在中國境內而有政治壓力。

    現任中國政協香港委員劉兆佳也表示，香港的投票制度有別於外國以「國籍」來界定選民，香港是以居住地做為標準，若只限於大灣區的香港永久居民可境外投票，相對來說較容易推行；但劉兆佳也認為「北京當局未必會讓海外港人進行境外投票」，因為難以掌握這些港人的政治傾向，又擔心「擔心外部勢力協助民主派在海外拉票」，影響愛國者治國的方向。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    延後選舉爆憲制危機 林鄭辯民意支持
    2020-08-02 05:30

    延後選舉爆憲制危機 林鄭辯民意支持
    香港民主派黃之鋒等12人 被取消立法會議員參選資格
    2020-07-30 17:21

    香港民主派黃之鋒等12人 被取消立法會議員參選資格
    FANG尖牙策略存基金

    FANG尖牙策略存基金
    港立法會選舉逼效忠 民主派內訌
    2020-07-19 05:30

    港立法會選舉逼效忠 民主派內訌
    民主派初選催出61萬票 何君堯︰9月立法會選舉應延後
    2020-07-13 17:32

    民主派初選催出61萬票 何君堯︰9月立法會選舉應延後
    揪你潮開學！全國電腦送Vans背包

    揪你潮開學！全國電腦送Vans背包
    國際今日熱門
    2020-08-01 22:16

    武漢肺炎》好快！ 俄國：10月開始接種疫苗

    2020-08-01 20:00

    蘋果配合中國審查 中國App Store下架近3萬應用程式

    2020-08-01 18:28

    東歐憂中俄合謀 東打台灣西攻烏克蘭 令美分身乏術

    2020-08-01 18:49

    「不信奉基本法」被DQ 黃之鋒：籲高官放棄外國護照表忠

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播