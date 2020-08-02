武漢肺炎》再增逾650確診！澳維多利亞州進入「災難狀態」

澳洲維多利亞州近日確診數驟增，今破650例確診，當局宣布該州今晚開始進入「災難狀態」。（法新社）

2020-08-02 14:20:28

〔即時新聞／綜合報導〕全球各地的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）再度升溫，許多國家確診數節節攀升，甚至突破前高，澳洲疫情也復燃，維多利亞州（Victoria state）近日確診數驟增，今（2日）破650例確診，當局宣布該州今晚開始進入「災難狀態」（state of disaster）。

據《路透》報導，澳洲人口第二多的維多利亞州疫情持續延燒，今新增確診破650例，遠高於昨天（1日）的397例，有鑑於維州疫情瀕臨失控，州長安德魯斯（Daniel Andrews）宣布當地進入「災難狀態」，祭出有史以來最嚴格的社會隔離措施。

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新限制包含從當地時間今晚8時起在墨爾本實施宵禁，直至隔天早上5時，墨爾本每戶家庭每天只限1人出外購物；當地人不能到距離住家超過5公里的地方，至少持續6週到9月中旬，針對墨爾本企業的措施會在明天公佈。

澳洲政府表示，絕對支持維多利亞州加大防疫力度，強調「毫無疑問，維多利亞州進入非常困難的時期」，政府將盡可能地持續提供支持。

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